Κατερίνα Καραβάτου: Με χορούς στην έναρξη της εκπομπής και η αναφορά στον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου

Με κέφι και χορό υποδέχθηκε τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 η Κατερίνα Καραβάτου το πρωί του Σαββάτου (30/05).

Αφροδίτη Γραμμέλη και Λευτέρης Κουμαντάκης έσυραν τον χορό στην έναρξη του “Σαββατοκύριακο Παρέα”, με αφορμή -εκτός από τον ενθουσιασμό για το τριήμερο- τον γάμο της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο σύζυγός της, Τζέικ Μέντγουελ, βρίσκονται στην Ελλάδα, κάνοντας τις τελευταίες προετοιμασίες για τον θρησκευτικό τους γάμο.

Όπως αναφέρει το TLIFE, η τελετή αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, σε τοποθεσία εκτός Αθηνών. Το ζευγάρι φαίνεται πως προτίμησε έναν πιο διακριτικό και ρομαντικό χώρο τόσο για τον γάμο όσο και για τη δεξίωση.

«Επίκεινται κάποιοι γάμοι να γίνουνε! Να πούμε ότι ο Πέτρος μας δεν είναι εδώ, γιατί είναι σε γάμο! Δεν θα γίνει γάμος απ’ ό,τι έχω καταλάβει αλλά μία τελετή. Είναι τόσο φειδωλός στις λεπτομέρειες που δεν μας έχει αφήσει να πούμε καν πού βρίσκεται!», ανέφερε η Κατερίνα Καραβάτου στο ξεκίνημα της εκπομπής.

«Πέτρο, να σου πω κάτι; Να περνάς εσύ καλά, να είναι ευτυχισμένο το ζευγάρι, να γλεντάτε όπως βλέπουμε και μη σε νοιάζει για εμάς. Απ’ ό,τι κατάλαβα χθες πρέπει να έγινε πανζουρλισμός! Απ’ ό,τι μου είπε έφερε ένα συγκρότημα από τα Ιωάννινα!», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια, στέλνοντας και τις ευχές της στο ζευγάρι.