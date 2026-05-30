Νίκος Πολυδερόπουλος: Θεωρώ ότι αν δεν έχεις το παπατζιλίκι λίγο μέσα σου, δεν γίνεσαι ηθοποιός

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου το βράδυ της Παρασκευής (29/05) και μίλησε για τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, τις δυσκολίες που συνάντησε αλλά και την παράλληλη ενασχόλησή του με τις κατασκευές.

Ο γνωστός ηθοποιός αποκάλυψε πως η απόφασή του να ακολουθήσει τη δραματική σχολή δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το περιβάλλον του.

«Σχολή και οικοδομή. “Πού πας ρε; Ποια σχολή; Τι ηθοποιός; Είσαι με τα καλά σου;” μου έλεγαν. Κι εγώ την έσκαγα και πήγαινα για μάθημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τόνισε πως δεν πίστεψε ποτέ ότι ήταν «γεννημένος» για την υποκριτική, αλλά ότι ακολούθησε έναν δρόμο που του ταίριαζε, καθώς αγαπά τις αλλαγές και τις νέες προκλήσεις. «Ποτέ δεν είπα ότι είμαι γεννημένος γι’ αυτό. Δεν είναι ότι άφησα κάτι και έπιασα κάτι άλλο. Είναι ότι μου αρέσουν οι αλλαγές», εξήγησε.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να διατηρεί ενεργή σχέση με τον κατασκευαστικό κλάδο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει κάποια στιγμή σε αυτόν. «Επειδή ασχολούμαι με το κατασκευαστικό κομμάτι είμαι ενεργός. Θα μπορούσα να γυρίσω. Είμαι και κατασκευαστής παράλληλα», είπε.

Όταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος τον ρώτησε αν η εμπειρία στις πωλήσεις τον βοήθησε στο «παπατζιλίκι», ο Νίκος Πολυδερόπουλος απάντησε: «Θεωρώ ότι αν δεν έχεις το παπατζιλίκι λίγο μέσα σου, δεν γίνεσαι ηθοποιός».