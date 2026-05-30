Συλλυπητήριο μήνυμα του Γιώργου Γεραπετρίτη για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, έστειλε συλλυπητήριο μήνυμα στην οικογένεια του Νίκου Ταγαρά.
“Η βαθιά γνώση, η φυσική ευγένεια και η πραότητα του Νίκου Ταγαρά τον κατέστησαν αγαπητό στην κοινωνία και αναγκαίο στην πολιτεία. Μένει η σημαντική παρακαταθήκη του για την πατρίδα.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του στο κατευόδιο ενός σπουδαίου ανθρώπου”, έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης.