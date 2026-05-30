Η Ελένη Χατζίδου επιβεβαίωσε ότι ολοκληρώνεται φέτος η εκπομπή της: “Δεν μπορώ να κρύβομαι, είμαστε στενοχωρημένοι”

Το δημοσίευμα που θέλει εκείνη και τον Ετεοκλή Παύλου να μη συνεχίζουν την επόμενη σεζόν με την εκπομπή «Breakfast@Star», επιβεβαίωσε η Ελένη Χατζίδου.

Η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια μοιράστηκε τη στενοχώρια της, καθώς επένδυσε πολλά σε αυτή τη δουλειά. Παρόλα αυτά, αυτό που θέλει είναι μέχρι την τελευταία μέρα στο τηλεοπτικό πλατό να έχει τη διάθεση που είχε, όταν ανάλαβε την παρουσίαση με τον σύζυγό της.

«Το δημοσίευμα που μας θέλει να σταματάμε την εκπομπή ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν μπορώ ούτε να κρύβομαι ούτε να πω κάτι διαφορετικό. Όμως, επειδή είπα και πριν ότι έχουμε έναν μήνα ακόμα στον αέρα, θέλω να σκέφτομαι μόνο αυτό και θέλω μέχρι την τελευταία μέρα να είμαστε χαρούμενοι, έτσι όπως ξεκινήσαμε, με την ίδια διάθεση», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με το σχετικό βίντεο να προβάλλεται το Σάββατο 30 Μαΐου.

Η Ελένη Χατζίδου δεν έκρυψε τη στενοχώρια της για την αυτή την εξέλιξη. «Στενοχωριέμαι γιατί τέσσερα χρόνια έχουμε πονέσει πάρα πολύ αυτήν την εκπομπή. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ για την ομάδα, για όλα τα παιδιά που δουλεύουν για αυτήν την εκπομπή. Στενοχωριέμαι για γενικά όλο αυτό που συμβαίνει στην τηλεόραση και όλα αυτά που δυστυχώς τα βλέπουμε να έρχονται και δεν θέλουμε να τα πιστέψουμε, για όλους μας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Ολοκληρώνεται η προσπάθεια. Είμαστε στενοχωρημένοι. Δεν γίνεται να είσαι χαρούμενος όταν γίνεται αυτό», κατέληξε.

