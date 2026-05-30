Λάρισα: Βίντεο με φορτηγό να “ξηλώνει” γέφυρα σηματοδότησης – Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός

Απίστευτες εικόνες κατέγραψε βίντεο από κάμερα ασφαλείας στη Λάρισα, όταν το απόγευμα της Πέμπτης ένα φορτηγό «ξήλωσε» γέφυρα σηματοδότησης στην οδό Βόλου.

Το βίντεο που δημοσιεύει το thessaliatv.gr δείχνει τη στιγμή που το φορτηγό κινείται στον δρόμο και παρασέρνει με δύναμη τη μεταλλική γέφυρα. Από τη σύγκρουση ο οδηγός του φορτηγού χάνει τον έλεγχο και βγαίνει εκτός δρόμου παρασέρνοντας σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Αμέσως μετά το ατύχημα επικράτησε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ περαστικοί και εργαζόμενοι από κοντινές επιχειρήσεις έσπευσαν να βοηθήσουν.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα αίτια του τροχαίου.

