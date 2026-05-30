Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” πίστα καρτ στο Λάκκωμα, ξήλωσε τέντες και κατασκευές – Δείτε βίντεο

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα της Παρασκευής (29/05) ανεμοστρόβιλος σε πίστα καρτ στο Λάκκωμα Χαλκιδικής.

Οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τέντες και διάφορα αντικείμενα, χωρίς, ευτυχώς, να σημειωθούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές σε ανθρώπους.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media κατέγραψαν τη στιγμή που ο αεροστρόβιλος περνά από την περιοχή, προκαλώντας πανικό σε όσους βρίσκονταν στο σημείο.

