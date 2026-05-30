Βουλή: Κατατέθηκε προς κύρωση ο Κώδικας Χωροταξίας-Πολεοδομίας

Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Κύρωση Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας».

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, αντιμετωπίζει «το ζήτημα της έλλειψης στην ελληνική έννομη τάξη ενός πλήρους και συνεκτικού κώδικα της ισχύουσας πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας».

Όπως αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου: «Το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά στη χωροταξία και την πολεοδομία, και έχει αποτελέσει αντικείμενο αρκετών νομοθετικών τροποποιήσεων, αποτελείται από πλήθος διάσπαρτων διατάξεων σε περισσότερα νομοθετήματα, με αποτέλεσμα να επιβάλλεται η συστηματοποίηση και κωδικοποίησή του, με μέριμνα για τη μεταφορά τους στη δημοτική γλώσσα, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτό από τον εκάστοτε εφαρμοστή του δικαίου, και η εφαρμογή να είναι ενιαία και ασφαλής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ