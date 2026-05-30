Δωρεάν μάθημα pilates στο ηλιοβασίλεμα από τον Δήμο Καλαμαριάς

Ανοιχτή δράση ευεξίας «Pilates για όλους» διοργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με την Π.Ε.Π.Γ.Α.Σ. (Πανελλήνια Ένωση για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ), προσκαλώντας τους πολίτες σε μια ξεχωριστή εμπειρία άσκησης δίπλα στη θάλασσα και κάτω από το φως του καλοκαιρινού ηλιοβασιλέματος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Ιουνίου, στις 20:00, στην Πλαζ Αρετσούς και απευθύνεται σε όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, φυσική κατάσταση ή προηγούμενη εμπειρία.

Το Pilates αποτελεί μια ολοκληρωμένη μέθοδο άσκησης που συνδυάζει την αναπνοή, τον έλεγχο της κίνησης, τη σταθεροποίηση και τη λειτουργική ενδυνάμωση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της στάσης του σώματος, της κινητικότητας και της συνολικής ποιότητας ζωής. Παράλληλα, μέσα από τη σύνδεση σώματος και νου, δημιουργεί έναν χώρο ευεξίας, χαλάρωσης και θετικής ενέργειας.

Στόχος της δράσης είναι να φέρει το Pilates πιο κοντά σε όλους τους πολίτες και να αναδείξει τη σημασία της άσκησης, της κίνησης και της επαφής με το φυσικό περιβάλλον ως βασικά στοιχεία σωματικής και ψυχικής υγείας.

Επικεφαλής της δράσης θα είναι η Ελπίδα Τσίντσιφα, PhD στην Ιατρική της Άθλησης του ΑΠΘ, MSc στο Fitness από το Oregon των ΗΠΑ, Adjunct Professor στο AAU και Pilates Master Trainer Mat & Reformer στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το 2000.

Η βραδιά φιλοδοξεί να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ευεξίας και σύνδεσης, με φόντο τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα της Καλαμαριάς, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, κίνησης και θετικής ανθρώπινης επαφής.

Ο Δήμος Καλαμαριάς συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που προάγουν την άθληση, την ευεξία και τη συμμετοχή των πολιτών στον δημόσιο χώρο, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και τη σχέση των ανθρώπων με την πόλη και το φυσικό της περιβάλλον.