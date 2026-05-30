MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΑΛΑΡΑ

Δωρεάν μάθημα pilates στο ηλιοβασίλεμα από τον Δήμο Καλαμαριάς

Magnific
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ανοιχτή δράση ευεξίας «Pilates για όλους» διοργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με την Π.Ε.Π.Γ.Α.Σ. (Πανελλήνια Ένωση για την Προώθηση των Γυναικών στον Αθλητισμό και τα Σπορ), προσκαλώντας τους πολίτες σε μια ξεχωριστή εμπειρία άσκησης δίπλα στη θάλασσα και κάτω από το φως του καλοκαιρινού ηλιοβασιλέματος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10 Ιουνίου, στις 20:00, στην Πλαζ Αρετσούς και απευθύνεται σε όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, φυσική κατάσταση ή προηγούμενη εμπειρία.

Το Pilates αποτελεί μια ολοκληρωμένη μέθοδο άσκησης που συνδυάζει την αναπνοή, τον έλεγχο της κίνησης, τη σταθεροποίηση και τη λειτουργική ενδυνάμωση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της στάσης του σώματος, της κινητικότητας και της συνολικής ποιότητας ζωής. Παράλληλα, μέσα από τη σύνδεση σώματος και νου, δημιουργεί έναν χώρο ευεξίας, χαλάρωσης και θετικής ενέργειας.

Στόχος της δράσης είναι να φέρει το Pilates πιο κοντά σε όλους τους πολίτες και να αναδείξει τη σημασία της άσκησης, της κίνησης και της επαφής με το φυσικό περιβάλλον ως βασικά στοιχεία σωματικής και ψυχικής υγείας.

Επικεφαλής της δράσης θα είναι η Ελπίδα Τσίντσιφα, PhD στην Ιατρική της Άθλησης του ΑΠΘ, MSc στο Fitness από το Oregon των ΗΠΑ, Adjunct Professor στο AAU και Pilates Master Trainer Mat & Reformer στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το 2000.

Η βραδιά φιλοδοξεί να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ευεξίας και σύνδεσης, με φόντο τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα της Καλαμαριάς, δημιουργώντας έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, κίνησης και θετικής ανθρώπινης επαφής.

Ο Δήμος Καλαμαριάς συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που προάγουν την άθληση, την ευεξία και τη συμμετοχή των πολιτών στον δημόσιο χώρο, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και τη σχέση των ανθρώπων με την πόλη και το φυσικό της περιβάλλον.

Δήμος Καλαμαριάς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Κυριάκος Μητσοτάκης για Νίκο Ταγαρά: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Viral νεαρός φίλαθλος του ΠΑΟΚ στις Πανελλήνιες: “Ήθελα να ουρλιάξω γιατί έγραψα καλά, όλη την χρονιά ξυνόμουν”

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 8 ώρες πριν

Τι θα συμβεί αν βάλω διαφορετικής μάρκας λάδια στον κινητήρα – Η συμβουλή των ειδικών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Θρασκιά: Ουρές χιλιομέτρων στα σύνορα πλήττουν τον τουρισμό και την οικονομία της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Κανέλλη για Τσίπρα: Όταν βάζεις το κοινό στο ύψος της μύτης του ποδιού σου, δείχνεις που έχεις γραμμένο τον λαό

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Στο νοσοκομείο ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μετά από λιποθυμικό επεισόδιο