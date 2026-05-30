Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 71χρονος που βοσκούσε πρόβατα εκτός στάβλου – Χειροπέδες και σε έναν 66χρονο

Χειροπέδες σε δύο άτομα, ηλικίας 66 και 71 ετών με καταγωγή από την Αλβανία, για παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας που περιήλθε σε Κτηνιατρικό γραφείο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, κατελήφθη ο 71χρονος να βόσκει 50 πρόβατα του 66χρονου, εκτός στάβλου.

Σε βάρος τους θα επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις.