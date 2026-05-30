Καλαφάτης από το Tech Tour Investors Summit 2026: “Η Ελλάδα αλλάζει πίστα – Ανοίγουμε καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους”

“Η Ελλάδα έχει αλλάξει πίστα. Έχει μετατραπεί από μια χώρα-υπόσχεση, σε έναν ώριμο, θεσμικά θωρακισμένο και εξαιρετικά δυναμικό επενδυτικό προορισμό τεχνολογίας αιχμής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, ως κεντρικός ομιλητής (Closing Keynote) στο κλείσιμο των εργασιών του φετινού Tech Tour Investors Summit 2026, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Panathenea 2026, στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο κ. Καλαφάτης εξήρε τον ρόλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) ως οικοδεσπότη της διοργάνωσης, επισημαίνοντας ότι αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη ενός αποτελεσματικού market builder που διαχειρίζεται δισεκατομμύρια ευρώ με ταχύτητες και κριτήρια της ελεύθερης αγοράς.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης έθεσε το πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου, σημειώνοντας ότι με την ολοκλήρωση των αυστηρών χρονικών ορίων του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF), η ελληνική οικονομία δεν πρέπει να εξαρτάται από επιδοτήσεις. “Η επόμενη μέρα ανήκει στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια. Ανήκει στο Equity”, δήλωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας τη στρατηγική εστίαση του Υπουργείου στην επιτάχυνση του Scale-up Acceleration.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Καλαφάτης παρουσίασε το πλέγμα των ισχυρών κινήτρων που διαθέτει η χώρα: Τη μετεξέλιξη του Elevate Greece σε ουσιαστικό επιχειρηματικό επιταχυντή. Την απλοποίηση του πλαισίου για τη δημιουργία πανεπιστημιακών τεχνοβλαστών (spin-offs). Τις πρωτοφανείς φορολογικές εκπτώσεις για δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) που αγγίζουν το 315%.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ψηφιακές υποδομές αιχμής του 2026, με τον Υφυπουργό να τονίζει τη λειτουργία του εθνικού υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», τις επενδύσεις σε ερευνητικές υποδομές και τη συγκρότηση ενός ισχυρού οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης, που εξασφαλίζουν την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ για τη διεθνή ανάδραση των scale-ups.

Όπως σημείωσε: “οι υποδομές αυτές, σε συνδυασμό με τα κεφάλαια κίνησης, αποτελούν το έμπρακτο στοίχημα της Κυβέρνησης για το Brain Gain και την επιστροφή των Ελλήνων επιστημόνων”.

Στρατηγική γέφυρα με τον Αραβικό Κόσμο και τη Μέση Ανατολή

Απευθυνόμενος ειδικά στους Partners και τους θεσμικούς επενδυτές από τις χώρες του Κόλπου και τη Μέση Ανατολή, ο κ. Καλαφάτης παρουσίασε το επίσημο νομοθετικό έργο της Κυβέρνησης ως εγγύηση μακροπρόθεσμης σταθερότητας. “Τον Απρίλιο του περασμένου έτους, η πρώτη μου ομιλία και η πρώτη μου νομοθετική πράξη στο Κοινοβούλιο ως αρμόδιος Υφυπουργός, ήταν η εισήγηση για την κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία”, υπενθύμισε ο κ. Καλαφάτης, προσθέτοντας ότι η στρατηγική σχέση με τον Αραβικό κόσμο έχει βαθιές ρίζες και επισφραγίζεται από την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η οποία θεσμοθέτησε για πρώτη φορά Ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας με χώρα της Μέσης Ανατολής.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ξεκαθάρισε τη γεωπολιτική διάσταση της οικονομικής ατζέντας αναφέροντας: “Σε αυτό το αναδιαμορφούμενο παγκόσμιο τοπίο, η Ελλάδα επιδιώκει ειλικρινά να αποτελέσει τη σταθερή, θεσμική γέφυρα ανάμεσα στη Μέση Ανατολή, τον Αραβικό κόσμο και την Ευρωπαϊκή Ένωση”, καλώντας τους επενδυτές να τοποθετηθούν με ασφάλεια δικαίου στα Tech Tracks της διοργάνωσης (ψηφιακές λύσεις, ενέργεια, έξυπνες υποδομές, έξυπνη μεταποίηση).

Η Θεσσαλονίκη ως Περιφερειακός Διάδρομος Τεχνολογίας

Αναφερόμενος στην αποκεντρωμένη αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης, ο κ. Καλαφάτης, επισήμανε ότι η ανάπτυξη της χώρας δεν μπορεί να είναι μονοκεντρική.

“Η Θεσσαλονίκη μετεξελίσσεται με ταχύτητα στον κεντρικό τεχνολογικό διάδρομο (tech gateway) ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης”, υπογράμμισε, αναφέροντας ως απτά τεκμήρια την εγκατάσταση R&D κέντρων διεθνών κολοσσών, την υλοποίηση του τεχνολογικού πάρκου τέταρτης γενιάς Thess INTEC, το κορυφαίο ερευνητικό δυναμικό του ΕΚΕΤΑ και τη σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία μέσω του ΝΟΗΣΙΣ.

Η πόλη, όπως εξήγησε, προσφέρει ένα μοναδικό τρίπτυχο εξαιρετικού ταλέντου, ανταγωνιστικού κόστους και άμεσης πρόσβασης στις αγορές των Βαλκανίων. Παράλληλα, τόνισε ότι αντίστοιχοι ερευνητικοί πόλοι αριστείας αναπτύσσονται σε ολόκληρη την επικράτεια (Κρήτη, Θράκη, Πάτρα, Ιωάννινα), συγκροτώντας ένα ενοποιημένο, εξωστρεφές οικοσύστημα καινοτομίας από τον Νότο μέχρι τον Βορρά.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Καλαφάτης απηύθυνε άμεσο επενδυτικό κάλεσμα, αναδεικνύοντας τα εργαλεία συνεπένδυσης: “Το ελληνικό κράτος δεν σας ζητά απλώς να ρισκάρετε, σας καλεί να συνεπενδύσετε. Μέσα από τα σχήματα co-investment της ΕΑΤΕ, βάζουμε “skin in the game”, μειώνοντας το ρίσκο και διασφαλίζοντας αποδόσεις”. “Η Κυβέρνησή μας διαθέτει την πολιτική βούληση, τη σταθερότητα και το σχέδιο. Δεν σας προσφέρουμε απλώς μια ανοιχτή πόρτα, αλλά ανοιχτούς, καθαρούς επενδυτικούς διαδρόμους. Σας καλώ να γίνετε μέρος της πιο συναρπαστικής αναπτυξιακής ιστορίας στην Ευρώπη σήμερα”, κατέληξε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ευχόμενος στους συνέδρους αμοιβαία επωφελείς επενδυτικές συμπράξεις.