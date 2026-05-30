Σήμερα ο μεγάλος τελικός του Champions League μεταξύ της Άρσεναλ και της Παρί Σεν Ζερμέν σε… πρωτοφανή ώρα

Ο τελικός του Champions League είναι το απόλυτο αθλητικό και… τηλεοπτικό γεγονός του Σαββάτου (30/05).

Για χρόνια ολόκληρα οι φίλαθλοι θεωρούσαν… δεδομένο πως Champions League σήμαινε «21:45». Την τρέχουσα δεκαετία, η τυπική ώρα σέντρας στρογγυλοποιήθηκε στις 22:00, όμως φέτος τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά στον τελικό.

Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ θα συναντηθούν στις 19:00 ώρα Ελλάδος, στον πρώτο τελικό που θα γίνει σε ώρα… καφέ! Οι Παριζιάνοι θα διεκδικήσουν το back-to-back και τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας τους στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης, ενώ η Άρσεναλ ελπίζει να φτάσει για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης.

Αμφότερες οι ομάδες του τελικού θέλουν την κούπα με τα μεγάλα αυτιά για να ολοκληρώσουν ιδανικά μια σεζόν επιτυχιών. Η Παρί μπορεί να έχει για… τσιφλίκι το γαλλικό πρωτάθλημα, όμως η πορεία από μόνη της αποτελεί παράσημο, καθώς ακολουθεί την περσινή κατάσταση, ενώ όλη η Ευρώπη μιλά για το πόσο όμορφο είναι το ποδόσφαιρό της.

Από την άλλη, αν η Άρσεναλ στεφθεί πρωταθλήτρια, όλα της τα μέλη θα αποκτήσουν μέσα σε ένα βράδυ… μυθικό στάτους. Μιλάμε, πιθανότατα, για τον μεγαλύτερο σύλλογο δίχως Champions League στον κόσμο, οπότε η κατάκτηση της κούπας θα μετατρέψει αυτόματα τη σεζόν 2025/26 στη σπουδαιότερη στην ιστορία των Λονδρέζων, συμπληρώνοντας τον θρίαμβο της Premier League.

19:00 | Άρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν | MEGA & Cosmote Sport 1