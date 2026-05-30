Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάσθηκαν κλοπές σε Ωραιόκαστρο και Μελισσοχώρι – Πάνω από 600 ευρώ η λεία των δραστών

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, έπειτα από μεθοδική και επισταμένη έρευνα, εξιχνίασαν δύο περιπτώσεις κλοπής (μία εντός μονοκατοικίας και μία κλοπή δρόμου), οι οποίες έλαβαν χώρα κατά τον μήνα Απρίλιο του τρέχοντος έτους, στις περιοχές Ωραιοκάστρου και Μελισσοχωρίου, αντίστοιχα.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία των δραστών περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των 685 ευρώ.

Τέλος, οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

