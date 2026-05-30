MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραγωδία στο Αφγανιστάν: 18 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα με φορτηγό

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δεκαοκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δέκα παιδιά, σκοτώθηκαν όταν το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν ανετράπη σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος του κυβερνήτη της επαρχίας Λαγκμάν.

«Το όχημα μετέφερε οικογένειες Αφγανών που επέστρεφαν» από το Πακιστάν, όπου ζούσαν προηγουμένως, είπε ο Αμπντούλ Μαλίκ Νιαζάι. Το τροχαίο συνέβη στον δρόμο που συνδέει το Τζαλαλαμπάντ (ανατολικά) με την Καμπούλ.

«Δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων δέκα παιδιών, πέντε γυναικών και τριών ανδρών. Είκοσι εννέα άλλοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Το Ισλαμαμπάντ έχει αυστηροποιήσει σημαντικά την πολιτική απέναντι στους Αφγανούς μετανάστες και πρόσφυγες στη χώρα.

Από την αρχή του έτους, 447.400 Αφγανοί έχουν επιστρέψει από το Πακιστάν, σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οικογένειες Αφγανών που επιστρέφουν στη χώρα τους συχνά ταξιδεύουν με φορτηγά μεταφέροντας ό,τι υπάρχοντα καταφέρνουν να φέρουν από το Πακιστάν.

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά στο Αφγανιστάν, εν μέρει λόγω της κακής κατάστασης των δρόμων μετά από δεκαετίες πολέμων, επικίνδυνης οδήγησης και έλλειψης κανονισμών.

Τον Αύγουστο του 2025, 78 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 19 παιδιών, σκοτώθηκαν όταν ένα λεωφορείο που μετέφερε Αφγανούς που επέστρεφαν από το Ιράν συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και μια μοτοσικλέτα στο δυτικό Αφγανιστάν, σε ένα από τα πλέον πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα των τελευταίων ετών στη χώρα.

Αφγανιστάν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ρουμανία: Persona non grata ο Ρώσος πρόξενος μετά την πτώση ρωσικού drone, κλείνει το προξενείο – Αντίποινα προαναγγέλλει η Ζαχάροβα

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου για Κώστα Τσουρό: “Εμείς τον στηρίξαμε πολλές φορές αλλά τελευταία είχε χάσει λίγο την ψυχραιμία του, είναι κρίμα για το δικό του το προφίλ”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Κλείνει ξανά ο Περιφερειακός για τις εργασίες του Fly over – Ποια μέρα, για πόσες ώρες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

“Ήρθα να ρίξω τις βάσεις”: Μαθητής εμφανίστηκε με πούρο στις Πανελλήνιες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Τραγωδία στον Βόλο: 47χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο μπάνιο του σπιτιού του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Αναγκαία μια κυβέρνηση με ευρωπαϊκή τεχνογνωσία στις διαπραγματεύσεις για το νέο προϋπολογισμό της ΕΕ