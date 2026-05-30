MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς στη Βουδαπέστη, λίγες ώρες πριν τον τελικό του Champions League

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ δημιούργησαν επεισόδια το βράδυ της Παρασκευής στους δρόμους της Βουδαπέστης ενόψει του τελικού του Champions League (30/05, 19:00) με την αστυνομία να επεμβαίνει.

Ορισμένοι θερμόαιμοι φίλαθλοι των Παρί και Άρσεναλ ήρθαν στα χέρια, σύμφωνα με Μέσα της Ουγγαρίας, με αποτέλεσμα κάποιοι να τραυματιστούν, ευτυχώς όχι σοβαρά.

Η αστυνομία της Ουγγαρίας χρειάστηκε να επέμβει για να εξομαλύνει την κατάσταση και να χωρίσει τους οπαδούς των δύο ομάδων, ούτως ώστε να μην υπάρξουν μεγαλύτερα προβλήματα.

Λίγες ώρες πριν τον τελικό του Champions League και η ένταση ξεχειλίζει, ελπίζουμε όμως οι φίλαθλοι να μην δημιουργήσουν ξανά προβλήματα και ένταση στη Βουδαπέστη και να εστιάσουμε στο καθαρά αθλητικό κομμάτι.

Champions League Βουδαπέστη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου: Έχω σε βαθμίδες τους φίλους μου, αλλά δεν το λέω δημόσια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: “Ξεσηκωμός” για τα εισιτήρια με Παναθηναϊκό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σε σοβαρή κατάσταση 67χρονος που δέχτηκε επίθεση στον Εύοσμο – Βίντεο και εικόνες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Οριστικά ένοχοι κατηγορούμενοι της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς στη Βουδαπέστη, λίγες ώρες πριν τον τελικό του Champions League

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

“Παγκόσμια Ημέρα για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας”: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σήμερα στη Θεσσαλονίκη