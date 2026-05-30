Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Επεισόδια ανάμεσα στους οπαδούς στη Βουδαπέστη, λίγες ώρες πριν τον τελικό του Champions League

Οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ δημιούργησαν επεισόδια το βράδυ της Παρασκευής στους δρόμους της Βουδαπέστης ενόψει του τελικού του Champions League (30/05, 19:00) με την αστυνομία να επεμβαίνει.

Ορισμένοι θερμόαιμοι φίλαθλοι των Παρί και Άρσεναλ ήρθαν στα χέρια, σύμφωνα με Μέσα της Ουγγαρίας, με αποτέλεσμα κάποιοι να τραυματιστούν, ευτυχώς όχι σοβαρά.

Η αστυνομία της Ουγγαρίας χρειάστηκε να επέμβει για να εξομαλύνει την κατάσταση και να χωρίσει τους οπαδούς των δύο ομάδων, ούτως ώστε να μην υπάρξουν μεγαλύτερα προβλήματα.

PSG and Arsenal fans fighting in the streets of Budapest last night ahead of the Champions League final. pic.twitter.com/sbSEH0RRan — Tommo (@Only1tommo) May 30, 2026

Λίγες ώρες πριν τον τελικό του Champions League και η ένταση ξεχειλίζει, ελπίζουμε όμως οι φίλαθλοι να μην δημιουργήσουν ξανά προβλήματα και ένταση στη Βουδαπέστη και να εστιάσουμε στο καθαρά αθλητικό κομμάτι.