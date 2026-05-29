Χωρίς απόφαση η σύσκεψη Τραμπ για το Ιράν – Δεν υποχωρεί η Τεχεράνη για τα πυρηνικά

Η σύσκεψη του προέδρου Τραμπ και των στενών συνεργατών του με αντικείμενο μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν ολοκληρώθηκε, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια «οριστική απόφαση». Σύμφωνα με τον Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ.