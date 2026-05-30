MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Πυρκαγιά σε πούλμαν στην περιφερειακή Υμηττού, στο σημείο η Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε πούλμαν που κινούνταν στην περιφερειακή Υμηττού, με το περιστατικό να προκαλεί προβλήματα στην κυκλοφορία και αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση. Ο οδηγός ακινητοποίησε άμεσα το πούλμαν, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να αποβιβαστούν με ασφάλεια.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχείρησαν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος επέκτασής της. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων του οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα της περιφερειακής Υμηττού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στην περιοχή.

Βίντεο που κατέγραψαν διερχόμενοι οδηγοί και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το πούλμαν να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονται πάνω από το οδόστρωμα.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Πυροσβεστική Υπηρεσία Υμηττός Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Τουρκία: Βυθίστηκε “πειρατικό” τουριστικό σκάφος με 148 επιβάτες στη Μαρμαρίδα, βούτηξαν στη θάλασσα για να σωθούν – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Εξώδικο στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή από την RealPolls μετά τις δηλώσεις για τις δημοσκοπήσεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Ιράν: “Δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ, η εκεχειρία θα κριθεί από τις πράξεις”

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου για Κώστα Τσουρό: “Εμείς τον στηρίξαμε πολλές φορές αλλά τελευταία είχε χάσει λίγο την ψυχραιμία του, είναι κρίμα για το δικό του το προφίλ”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Χαλκιδική: “Εντολή του ιδιοκτήτη να εξαφανιστώ για 48 ώρες” – Η κατάθεση του χειριστή στη δίκη για το δυστύχημα στο λούνα παρκ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Θ. Ξανθόπουλος: Συλλογικά θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε ως ΣΥΡΙΖΑ – Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει τίποτα – Δεν κλείνεις το διακόπτη και τέλος