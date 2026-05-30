Πυρκαγιά σε πούλμαν στην περιφερειακή Υμηττού, στο σημείο η Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε πούλμαν που κινούνταν στην περιφερειακή Υμηττού, με το περιστατικό να προκαλεί προβλήματα στην κυκλοφορία και αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση. Ο οδηγός ακινητοποίησε άμεσα το πούλμαν, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να αποβιβαστούν με ασφάλεια.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχείρησαν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος επέκτασής της. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων του οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα της περιφερειακής Υμηττού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στην περιοχή.

Βίντεο που κατέγραψαν διερχόμενοι οδηγοί και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το πούλμαν να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονται πάνω από το οδόστρωμα.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.