Πεζεσκιάν: Το Ιράν έτοιμο για ένα αξιοπρεπές πλαίσιο τερματισμού του πολέμου

Την ετοιμότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να επιτύχει ένα «αξιοπρεπές πλαίσιο» για τον τερματισμό του συνεχιζόμενου πολέμου και των περιφερειακών εντάσεων εξέφρασε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον εμίρη του Κατάρ, ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι η Τεχεράνη έχει αποδείξει σταθερά τη δέσμευσή της στον διάλογο.

Κάλεσε την άλλη πλευρά να ανταποδώσει, επιδεικνύοντας πραγματική πολιτική βούληση και τηρώντας τις διεθνείς υποχρεώσεις της.

Παρότι οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες επί ενός σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, παραμένουν ανοιχτά σημαντικά θέματα.

Ο Λευκός Οίκος, μετά τη ατελέσφορη χθεσινή δίωρη συνεδρίαση της κυβέρνησης Τραμπ όπου δεν ελήφθη απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ επί του προσχεδίου που φέρεται να έχει συμφωνηθεί, ξεκαθάρισε ότι ο Τραμπ θα αποδεχθεί συμφωνία μόνο εφόσον είναι «καλή για την Αμερική» και τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» του προέδρου.

«Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα», ανέφερε αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, μετά τη σύσκεψη, η οποία ολοκληρώθηκε χωρίς ανακοινώσεις.

Μασούντ Πεζεσκιάν

