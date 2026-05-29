Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europe League

Η έκβαση του τελικού κυπέλλου στην Κύπρο εκεί όπου η Πάφος επικράτησε με 2-0 του Απόλλωνα Λεμεσού, ξεκαθάρισε οριστικά το τοπίο γύρω από τους υποψήφιους ευρωπαϊκούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ.

Όπως είναι γνωστό ο Δικέφαλος θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League η κλήρωση του οποίου είναι προγραμματισμένη για τις 17 Ιουνίου, ενώ τα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 23 και 30 Ιουλίου.

Η Πάφος μετά την κατάκτηση του τροπαίου μετακινείται στο γκρουπ των ισχυρών και έτσι η Σέριφ Τιρασπόλ ή η ομάδα που θα την αποκλείσει αυτομάτως μεταφέρονται στους ανίσχυρους και γίνονται υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ.

Έτσι, πέρα από την Σέριφ Τίρασπολ ή την ομάδα που θα την αποκλείσει, πιθανοί αντίπαλοι του Δικεφάλου είναι επίσης η Ντιναμό Κιέβου (ή την ομάδα που θα την αποκλείσει στον 1ο προκριματικό γύρο), η Μπεσίκτας, η Τβέντε, η Χάιντουκ Σπλιτ (ή η ομάδα που θα την αποκλείσει στον 1ο προκριματικό), η Τρόμσο, η Σεντ Γκάλεν, η Χάμαρμπι και η ΤΣΣΚΑ Σόφιας (ή η ομάδα που θα την αποκλείσει στον 1ο προκριματικό).