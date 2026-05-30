Αντωνοπούλου της ΕΛΑΣ: Ο Ανδρουλάκης βρίσκεται πιο δεξιά αυτή τη στιγμή, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση κατά τύχη

Σφοδρή κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, άσκησε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος του οργανωτικού της ΕΛΑΣ, μιλώντας στο Action 24.

Όπως υποστήριξε, ο κ. Ανδρουλάκης έχει μετατοπιστεί πολιτικά προς τα δεξιά, ενώ χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ «αξιωματική αντιπολίτευση κατά τύχη».

Η κ. Αντωνοπούλου αναφέρθηκε αρχικά στην πολιτική παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου, λέγοντας ότι η περίοδος εκείνη «έδωσε ξανά την αξιοπρέπεια στον ελληνικό λαό» και ότι η συγκεκριμένη κληρονομιά αποτελεί μέρος της ταυτότητας του πολιτικού χώρου.

Ωστόσο, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα που είχε στο παρελθόν, υποστηρίζοντας ότι «είναι σαφώς πιο δεξιά ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτή τη στιγμή».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να βρίσκεται απέναντι τόσο στην Αριστερά όσο και στη Νέα Δημοκρατία, επειδή, όπως είπε, «έχει αγωνία μήπως χάσει τα ποσοστά του», προσθέτοντας ότι στα χρόνια της ηγεσίας του «δεν έχει ξεκολλήσει η βελόνα».

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί διμέτωπη στρατηγική απέναντι στην Αριστερά και τη Νέα Δημοκρατία, ενώ σχολίασε ότι βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης «κατά τύχη». Όπως είπε, αντί να αξιοποιήσει αυτόν τον χώρο ασκώντας πίεση προς τη Νέα Δημοκρατία, «ένα κομμάτι του σχεδόν φλερτάρει με τη ΝΔ».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η κ. Αντωνοπούλου απάντησε κατηγορηματικά: «Αποκλείεται».

Αναφερόμενη στον ΣΥΡΙΖΑ και στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», υποστήριξε ότι στις εκατοντάδες σελίδες του περιλαμβάνεται εσωτερική κριτική για τη διακυβέρνηση, σημειώνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός «πήρε πάνω του τα πάντα» και ότι «δεν έχει ξαναγίνει τέτοια αυτοκριτική».

Παράλληλα, δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν μαύρα ταμεία στον ΣΥΡΙΖΑ» και ότι τα δάνεια του κόμματος είναι ρυθμισμένα.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι όταν η χώρα οδηγηθεί σε εκλογές, το ζητούμενο θα είναι η εκλογική νίκη, ενώ έθεσε ως βασικό ερώτημα το πώς θα μπορέσει το κόμμα να ριζώσει ξανά στην κοινωνία και να κάνει τους πολίτες να αισθανθούν «ασφάλεια και ελπίδα σε όλα τα επίπεδα».