“Παγκόσμια Ημέρα για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας”: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σήμερα στη Θεσσαλονίκη

Η 30ή Μαΐου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ), με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για μία χρόνια νευρολογική πάθηση που επηρεάζει περισσότερους από 2,8 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Φέτος, η εκστρατεία της MS International Federation (MSIF) επικεντρώνεται στο ζήτημα της έγκαιρης και ακριβούς διάγνωσης, καθώς σύμφωνα με στοιχεία, το 83% των χωρών αναφέρει σημαντικά εμπόδια στη διάγνωση της ΣΚΠ, γεγονός που στερεί από χιλιάδες ανθρώπους την πρόσβαση σε έγκαιρη φροντίδα, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη της νόσου, να περιορίσει τις επιπτώσεις της και να ενισχύσει την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας, η Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας οργανώνει μία σειρά δράσεων στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, προσκαλώντας ασθενείς, επαγγελματίες υγείας και το ευρύ κοινό να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις με ουσιαστικό περιεχόμενο, εμπειρία και συμβολισμό.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα, ενώνουμε τις φωνές μας για έναν κοινό στόχο: ‘Να διασφαλίσουμε ότι κάθε άνθρωπος με Πολλαπλή Σκλήρυνση έχει πρόσβαση σε έγκαιρη διάγνωση, ολοκληρωμένη φροντίδα και αξιοπρεπή καθημερινότητα.’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Σάββατο 30 Μαΐου 2026

Φωτισμός Ομπρελών Ζογγολόπουλου + Happenings

Για άλλη μία χρονιά, μαζευόμαστε στις 20:00 στις ομπρέλες στη Θεσσαλονίκη, για να γνωριστούμε, να γιορτάσουμε και να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση του κοινού για την (ΣΚΠ).

Guest Spot: Run for MS – Τρέχουμε για μια Καλύτερη Ζωή 3χλμ. με τους ORME Run Club, έναρξη στις 20:00 στις Ομπρέλες Ζογγολόπουλου.

Οι δράσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το ίδρυμα Γεώργιου Ζογγολόπουλου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Κυριακή 7 Ιουνίου 2026

Ημερίδα «Οι Φωνές της ΣΚΠ: Ιστορίες Δύναμης και Ζωής»

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για τη ΣΚΠ, και με στόχο να δώσουμε φωνή στους «ήρωες της καθημερινότητας» που ζουν με τη νόσο – αλλά και σε όλους όσοι έχουν μάθει να συμβιώνουν με αυτή – διοργανώνεται η συγκεκριμένη ημερίδα, με

επίκεντρο τις πραγματικές ιστορίες, τις προκλήσεις και τη δύναμη των ανθρώπων. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σε έναν προσβάσιμο χώρο στη Θεσσαλονίκη, στο αίθριο του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. Μέσα από ένα ανθρωποκεντρικό και διαδραστικό πρόγραμμα, η ημερίδα φιλοδοξεί να μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας, ενδυνάμωσης και στήριξης προς την κοινότητα των ασθενών, τις οικογένειές τους και την κοινωνία συνολικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΑΘΗΝΑ 16/6 | Σάββατο 30 Μαΐου 2026

ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ – Το ελληνικό hip hop στηρίζει τα άτομα με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Για πρώτη φορά περισσότεροι από 30 καλλιτέχνες της ελληνικής hip hop σκηνής ενώνουν τις φωνές τους στη συναυλία «Μια Γροθιά», μια ιστορική βραδιά μουσικής, αλληλεγγύης και κοινωνικού μηνύματος, αφιερωμένη στην ενημέρωση, και την ενδυνάμωση των ανθρώπων που ζουν με ΣΚΠ. Η εκδήλωση που φιλοξενείται στην Τεχνόπολη και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων φέρνει στη σκηνή γνωστούς και καταξιωμένους καλλιτέχνες της ελληνικής hip hop , οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς για να στηρίξουν έμπρακτα έναν σκοπό που αφορά περισσότερους από 21.000 ανθρώπους στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στα live acts, άτομα που ζουν με ΣΚΠ θα μοιραστούν προσωπικές ιστορίες, φωτίζοντας την καθημερινότητα πίσω από μια “αόρατη” νόσο που συχνά συνοδεύεται από στίγμα, δυσκολίες και κοινωνική απομόνωση.

«Όλοι μαζί – Μια Γροθιά – για ενημέρωση, ενδυνάμωση και ισότητα.»

Συμμετέχουν:

Κανών, Θανάσιμος, Fer De Lance, Χαρά, F(X) x Jonny, Ath Contra, Mr Emor & Brook, STK, Sadahzinia, Μελίνα Χότα, Eversor, Πύρινη Λαίλαπα, Σέξπυρ & Ipsycho, Homalone, Drugitiz, 3 Special Secret Acts