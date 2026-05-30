Χειροπέδες σε δύο άνδρες στη δυτική Θεσσαλονίκη – Ο ένας οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης και ο άλλος χωρίς δίπλωμα

Χειροπέδες σε δύο άτομα για τροχονομικές παραβάσεις πέρασαν το τελευταίο 24ωρο αστυνομικοί στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, πρόκειται για 35χρονο ημεδαπό, ο οποίος, ξημερώματα σήμερα κατελήφθη στην περιοχή του Ευόσμου να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο υπό την επήρεια μέθης και 26χρονο ημεδαπό, ο οποίος βραδινές ώρες χθες οδηγούσε δίκυκλο στην περιοχή του Κορδελιού, στερούμενος άδειας ικανότητος οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.