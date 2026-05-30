Νικηφόρος: Με τρομάζει η δέσμευση χωρίς λόγο, αν δεν νιώσω ερωτευμένος, δεν θα προχωρήσω

Τον λόγο που είναι μόνος στην προσωπική του ζωή πάνω από πέντε χρόνια εξήγησε ο Νικηφόρος.

Ο τραγουδιστής τόνισε πως προϋπόθεση για να προχωρήσει σε μία σχέση είναι να ερωτευτεί. Η δέσμευση χωρίς συναίσθημα είναι κάτι που, όπως ανέφερε, του προκαλεί τρόμο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Νικηφόρος στο περιοδικό “OK!” ρωτήθηκε αν έχει αλλάξει κάτι από τότε που δήλωσε πως εδώ και περίπου πέντε χρόνια δεν έχει κάνει κάποια σχέση, με εκείνον να απαντά αρνητικά. «Όχι. Στο τέλος θα με περάσουν για προβληματικό. Για να κάνω σχέση πρέπει να είμαι ερωτευμένος, δεν μου αρκεί να είναι πολύ όμορφη ή να κάνουμε ωραία παρέα. Αν δεν νιώσω ερωτευμένος, δεν θα προχωρήσω. Με τρομάζει η δέσμευση χωρίς λόγο, ή για κάλυψη ανάγκης συντροφικότητας ή κοινωνικών ταμπού», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη σχέση που είχε μέχρι τώρα, η οποία διήρκησε επτά χρόνια. Ο λόγος που αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους ήταν ότι τόσο εκείνος όσο και η τότε σύντροφός του είχαν αλλάξει από τότε που γνωρίστηκαν. «Κράτησε επτά χρόνια και έκανε τον κύκλο της. Όταν γνωρίζεσαι με κάποιον στα 24 σου και χωρίζεις στα 31, δεν είστε πια οι ίδιοι άνθρωποι. Αλλάζουν οι χαρακτήρες και ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Οπότε ο χωρισμός ήρθε φυσιολογικά», πρόσθεσε.

Όσον αφορά στο αν φλέρταρε μέσα από τα social media, ο τραγουδιστής σημείωσε ότι: «Το έχω κάνει και αυτό. Αν υπάρξει μια πρώτη επαφή, συνήθως σταματάω την κουβέντα και προτείνω να βρεθούμε από κοντά. Το προτιμώ».