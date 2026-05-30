MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Νικηφόρος: Με τρομάζει η δέσμευση χωρίς λόγο, αν δεν νιώσω ερωτευμένος, δεν θα προχωρήσω

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τον λόγο που είναι μόνος στην προσωπική του ζωή πάνω από πέντε χρόνια εξήγησε ο Νικηφόρος.

Ο τραγουδιστής τόνισε πως προϋπόθεση για να προχωρήσει σε μία σχέση είναι να ερωτευτεί. Η δέσμευση χωρίς συναίσθημα είναι κάτι που, όπως ανέφερε, του προκαλεί τρόμο.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Νικηφόρος στο περιοδικό “OK!” ρωτήθηκε αν έχει αλλάξει κάτι από τότε που δήλωσε πως εδώ και περίπου πέντε χρόνια δεν έχει κάνει κάποια σχέση, με εκείνον να απαντά αρνητικά. «Όχι. Στο τέλος θα με περάσουν για προβληματικό. Για να κάνω σχέση πρέπει να είμαι ερωτευμένος, δεν μου αρκεί να είναι πολύ όμορφη ή να κάνουμε ωραία παρέα. Αν δεν νιώσω ερωτευμένος, δεν θα προχωρήσω. Με τρομάζει η δέσμευση χωρίς λόγο, ή για κάλυψη ανάγκης συντροφικότητας ή κοινωνικών ταμπού», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη σχέση που είχε μέχρι τώρα, η οποία διήρκησε επτά χρόνια. Ο λόγος που αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους ήταν ότι τόσο εκείνος όσο και η τότε σύντροφός του είχαν αλλάξει από τότε που γνωρίστηκαν. «Κράτησε επτά χρόνια και έκανε τον κύκλο της. Όταν γνωρίζεσαι με κάποιον στα 24 σου και χωρίζεις στα 31, δεν είστε πια οι ίδιοι άνθρωποι. Αλλάζουν οι χαρακτήρες και ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Οπότε ο χωρισμός ήρθε φυσιολογικά», πρόσθεσε.

Όσον αφορά στο αν φλέρταρε μέσα από τα social media, ο τραγουδιστής σημείωσε ότι: «Το έχω κάνει και αυτό. Αν υπάρξει μια πρώτη επαφή, συνήθως σταματάω την κουβέντα και προτείνω να βρεθούμε από κοντά. Το προτιμώ».

Νικηφόρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 6 ώρες πριν

“Έχεις τη φύση στο χέρι σου”: Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο Νοσοκομείο Παπανικολάου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Σήμερα ο μεγάλος τελικός του Champions League μεταξύ της Άρσεναλ και της Παρί Σεν Ζερμέν σε… πρωτοφανή ώρα

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Βρετανία: Προφυλακίστηκε ο 47χρονος Έλληνας για υπόθεση κατασκοπείας υπέρ του Ιράν

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη φωτογραφία με μπικίνι για φέτος και το post με τον σύντροφο και τον γιο της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 16χρονος πήγε για μπάνιο στη θάλασσα με κλεμμένη μηχανή

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Λένα Μαντά: Μέχρι και οι νυχτικές μου στο σπίτι είναι μαύρες – Είμαστε στη διαδικασία με την ψυχολόγο να αρχίσω να τα βγάζω