Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 38χρονο για τον θάνατο του 67χρονου στον Εύοσμο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο 38χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πρώην πεθερού του το βράδυ της Παρασκευής (29/05), στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του 38χρονου ο Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για:
-Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως
-Προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση
Ο 38χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα.
Πληροφορίες αναφέρουν πως ο φερόμενος δράστης υποστήριξε ότι κάνανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μαζί με τον 67χρονο και τον χτυπούσε για να συνέλθει.
