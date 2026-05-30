Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 38χρονο για τον θάνατο του 67χρονου στον Εύοσμο

Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο 38χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πρώην πεθερού του το βράδυ της Παρασκευής (29/05), στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του 38χρονου ο Εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για:

-Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως

-Προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση

Ο 38χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο φερόμενος δράστης υποστήριξε ότι κάνανε χρήση ναρκωτικών ουσιών μαζί με τον 67χρονο και τον χτυπούσε για να συνέλθει.

