Πανελλήνιες 2026: Απαιτητικό το θέμα των Νέων Ελληνικών για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ

Απαιτητικά ήταν τα θέματα των Νέων Ελληνικών στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στον σύγχρονο κόσμο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, σήμερα Σάββατο, πρώτη ημέρα των Πανελλήνιων εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

«Τα θέματα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν απαιτητικά, γιατί ζητούσαν μια ευρεία γνώση της θεωρίας, που θα έπρεπε να προσαρμοστεί στα ζητούμενα των δύο κειμένων», ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Ανδρονικίδης, φιλόλογος, καθηγητής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Όπως σημείωσε, τα θέματα απαιτούσαν από τους υποψήφιους αρκετό χρόνο προκειμένου να απαντηθούν επαρκώς και απευθύνονταν σε καλά προετοιμασμένους μαθητές.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι, πέραν των ερωτήσεων συντακτικού, λεξιλογίου και ερμηνείας, κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο 200-250 λέξεων για την εφημερίδα του σχολείου τους σχετικά με τα εφόδια που χρειάζεται ένας νέος για να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Αφορμή για το άρθρο, ένα διασκευασμένο κείμενο από συνέντευξη του συγγραφέα του βιβλίου «Πώς το μπάσκετ μπορεί να σώσει τον κόσμο;», Ντέιβιντ Χολάντερ.

Επιπλέον, με αφορμή το ποίημα της Μαρίας Σκουρολιάκου, «Ζωγραφίζω» (2021), οι υποψήφιοι κλήθηκαν να αναπτύξουν σε ένα ενιαίο κείμενο 100-150 λέξεων, τις σκέψεις τους για το όνειρο που θα μπορούσε να εμπνεύσει τους σημερινούς νέους, κάνοντας παράλληλα αναφορές στα σημεία του ποιήματος που τα δικαιολογούν.

