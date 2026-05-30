Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 14χρονη με συμπτώματα μέθης – Συνελήφθη μια 54χρονη

Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε ανήλικη, με συμπτώματα μέθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, όλα συνέβησαν χθες Παρασκευή (29/05), όταν η 14χρονη προμηθεύτηκε το αλκοόλ, μαζί με φίλους της, από ένα περίπτερο της πόλης του Ρέθυμνου.

Λίγη ώρα μετά, η ανήλικη παρουσίασε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και όταν αισθάνθηκε καλύτερα, οι γιατροί έκριναν ότι μπορεί να αποχωρήσει, όπως και έγινε.

Για το συμβάν, συνελήφθη μια 54χρονη, προσωρινά υπεύθυνη του περιπτέρου, η οποία κατηγορείται πως προμήθευσε το αλκοόλ στην ανήλικη.