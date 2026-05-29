Βελόπουλος: Οι μετεκλογικές συνεργασίες αφορούν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα που ψηφίζουν από κοινού αντιλαϊκά νομοσχέδια

Στα σενάρια περί μετεκλογικών συνεργασιών αναφέρεται με σημερινή του δήλωση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Οι “συνεργασίες” εδώ και 15 χρόνια αφορούν τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα, που ψηφίζουν από κοινού αντιλαϊκά νομοσχέδια, όπως φόρους, χρηματιστήριο ενέργειας, περικοπές μισθών και συντάξεων και έχουν ονοματεπώνυμο: Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης. Αυτό αποδεικνύεται από τα ποσοστά των νομοσχεδίων που ψήφισαν από κοινού».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Βελόπουλος δηλώνει ότι «δεν ξεχνάμε ότι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ήδη συνεργάζονται, διότι πέρα από τα νομοσχέδια που ψηφίζουν από κοινού, όταν χρειάστηκε ο πρωθυπουργός “στήριξη” για να μην πέσει η κυβέρνηση του για τον νόμο περί ομόφυλων ζευγαριών, την προσέφεραν αφειδώς τα συγκεκριμένα και άλλα κόμματα του συστήματος, κρατώντας τον στην εξουσία».

