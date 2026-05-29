Παπαϊωάννου: Ομαλά ξεκίνησαν οι Πανελλαδικές – Δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής

Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τα Γενικά Λύκεια, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Παιδείας, Νίκο Παπαϊωάννου, ο οποίος μιλώντας στο ΕΡΤnews και τον Γιώργο Σιαδήμα, εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας σε μαθητές και γονείς.

Όπως ανέφερε, «τα παιδιά βρίσκονται στις τάξεις, δεν έχει αναφερθεί κανένα πρόβλημα μέχρι τώρα και ελπίζω έτσι να συνεχίσουμε», επισημαίνοντας ότι η διαδικασία εξελίσσεται «πάρα πολύ καλά».

Ο υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων, τονίζοντας ότι οι εξετάσεις «δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής» προσθέτοντας παράλληλα πως «οι γονείς δεν αγαπούν τα παιδιά για τον βαθμό που θα πάρουν ή δεν θα πάρουν», και καλώντας τους μαθητές να προσεγγίσουν τη δοκιμασία με ηρεμία.

Αναφερόμενος στη διάρκεια των εξετάσεων, προέτρεψε τους υποψηφίους να αξιοποιούν όλο τον διαθέσιμο χρόνο: «Όσο σίγουροι κι αν είστε, καθίστε μέχρι το τέλος, ελέγξτε με ηρεμία τα γραπτά σας», σημείωσε.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, θα ακολουθήσει η βαθμολόγηση, η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα τέλη Ιουλίου.

Επιπλέον, ο κ. Παπαϊωάννου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού, καλώντας τους μαθητές να μελετήσουν προσεκτικά τα προγράμματα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές κάθε επιλογής. «Ψάξτε το όπως ψάχνετε όλα τα υπόλοιπα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, σημείωσε ότι η έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ υπογράμμισε ότι και για όσους δεν εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση «υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές που μπορούν να οδηγήσουν σε επιτυχία», καταλήγοντας με ευχές για καλή επιτυχία και ψυχραιμία.

Νίκος Παπαϊωάννου

