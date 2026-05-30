Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Η λοταρία της άσπρης βούλας

Τα πέναλτι θέλουν ποιότητα, ψυχραιμία και τύχη. Φαντάζει άδικο οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς να κρίνονται από την άσπρη βούλα, αλλά στην ιστορία του Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Τσάμπιονς Λιγκ έχει συμβεί έντεκα φορές σε 69 τελικούς, ο πρωταθλητής Ευρώπης να κριθεί με αυτόν τον (δραματικό) τρόπο.

Στο 70ό τελικό, αυτόν στο «Πούσκας Αρένα» της Βουδαπέστης, Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ θέλουν όσο τίποτε άλλο να αποφύγουν την «ρωσική ρουλέτα» και αμφότερες θα επιδιώξουν να στεφθούν πρωταθλήτριες Ευρώπης στα 90 λεπτά ή έστω στα 120, αν συνυπολογιστεί και η παράταση.

Οι Κανονιέρηδες, όμως, έχουν καταφέρει να κρατήσουν το μηδέν στην άμυνα σε εννέα από τα αήττητα 14 παιχνίδια τους (έντεκα νίκες – τρεις ισοπαλίες) και οι Παριζιάνοι έχουν αποδείξει ότι, όποτε χρειάζεται, ξέρουν πολύ καλά να παίζουν άμυνα και να κλείνουν τους διαδρόμους στον αντίπαλο.

Το έπαθλο είναι (πολύ) μεγάλο, αφού η Παρί κυνηγάει το δεύτερο διαδοχικό τρόπαιό της στον τρίτο συνολικά τελικό της, ενώ η Άρσεναλ θέλει να κάνει δική της την κούπα με τα μεγάλα αυτιά για πρώτη φορά στην ιστορία της και στον δεύτερο τελικό όπου δίνει το παρών. Δες τις προτάσεις για ταμείο στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, όπου το να κριθεί ο τελικός στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι, προσφέρεται με απόδοση 5.40.