MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Στέρλινγκ τράκαρε τη Lamborghini του σε μπαριέρες και συνελήφθη ως ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ τράκαρε τη Lamborghini του και συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία ως ύποπτος για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Την Πέμπτη (28/05) ο Στέρλινγκ στην περιοχή Χαμσάιρ έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε μπάρες, σύμφωνα με τη Sun, με αποτέλεσμα η αστυνομία να τον συλλάβει μιας και αρνήθηκε να υποβληθεί σε τεστ για χρήση ναρκωτικών.

Η αστυνομία τον συνέλαβε για επικίνδυνη και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών οδήγηση, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών κατηγορίας Γ (σ.σ. τα ναρκωτικά που ανήκουν στην κατηγορία είναι τα στεροειδή, τα ηρεμιστικά και το αέριο γέλιου), αλλά και για την άρνησή του να υποβληθεί σε τεστ για χρήση ουσιών.

Ο πρώην παίκτης των Λίβερπουλ, Σίτι, Τσέλσι και Άρσεναλ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι έρευνες για το συμβάν θα συνεχιστούν. Την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε στη Φέγενορντ κάτι που τον έχει ρίξει ψυχολογικά, καθώς από την Premier League έφτασε να παίζει στην Ολλανδία.

Στην καριέρα του έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας 82 φορές και έχει πετύχει 20 γκολ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία: Παραπλανητικές οι διαφημίσεις για διόρθωση της μυωπίας με σταγόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Καραμπόλα με πέντε αυτοκίνητα στη Μουδανιών – Μποτιλιάρισμα στο σημείο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 14 ώρες πριν

Τι θα συμβεί αν βάλω διαφορετικής μάρκας λάδια στον κινητήρα – Η συμβουλή των ειδικών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Παύλος Μαρινάκης για Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: Ταύτισε το όνομά του με το αληθινό πολιτικό θάρρος

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Εντολή εκκένωσης επτά χωριών στον νότιο Λίβανο εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γωγώ Μαστροκώστα: Την ώρα της ταφής ένα χελιδόνι ήταν στην εκκλησία και “τραγουδούσε”