Συγκλονίζει ο Σταύρος Μπαλάσκας: Η αδερφούλα μου είχε λευχαιμία και μπαινοβγαίναμε στα νοσοκομεία

Σε μια ανθρώπινη εξομολόγηση προχώρησε ο Σταύρος Μπαλάσκας, φιλοξενούμενος στο βίντεο-podcast «Ga-Ranti Κουβέντες» των Ranti Twins.

Μακριά από την αυστηρή τηλεοπτική του εικόνα, ο κ. Μπαλάσκας άνοιξε την καρδιά του και μοιράστηκε το οικογενειακό δράμα που σημάδεψε ανεξίτηλα τα παιδικά του χρόνια αλλά και την εφηβεία του.

Όταν ρωτήθηκε για το πώς ήταν η παιδική του ηλικία, είπε: «Σκατά. Σκατά ήταν τα παιδικά μου χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η καθημερινότητα της οικογένειάς του, με πατέρα χωροφύλακα και μητέρα μοδίστρα, ανατράπηκε βίαια όταν η μικρή του αδελφή διαγνώστηκε με λευχαιμία.

Για οκτώ ολόκληρα χρόνια, η οικογένεια έδινε μια άνιση μάχη, με το σπίτι τους να μεταφέρεται ουσιαστικά μέσα στο νοσοκομείο Παίδων, όπου η αδερφούλα του νοσηλευόταν καθηλωμένη στο κρεβάτι. «Δεν πέρασα καλά παιδιά, σκατά πέρασα», εξομολογήθηκε με τρεμάμενη φωνή, περιγράφοντας το μαρτύριο της μικρής του αδελφής, η οποία αρρώστησε σε ηλικία μόλις 6,5 ετών και τελικά έχασε τη μάχη για τη ζωή στα 14 της, λίγο πριν κλείσει τα 15.

Η απώλεια αυτή «τσάκισε» την οικογένεια. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ο πατέρας του «έσπασε σε σαράντα κομμάτια» μετά τον θάνατο της κόρης του, δεν επανήλθε ποτέ και έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον βαθύ καημό.

Το μέγεθος της πληγής αλλά και της αγάπης του για την αδελφή του φάνηκε χρόνια αργότερα, όταν γεννήθηκε η δική του κόρη. Ο Σταύρος Μπαλάσκας, που όπως σημειώνει μοιάζει εκπληκτικά στη φυσιογνωμία με την αδελφή του, επέλεξε να δώσει στην κόρη του το όνομά της, Κωνσταντίνα, αντί για το όνομα της μητέρας του.

Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος δηλώνει σήμερα γεμάτος, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα και «στήριγμα» τη σύζυγό του, Βάνα, και τα παιδιά τους, αποδεικνύοντας ότι μέσα από το σκοτάδι των παιδικών του χρόνων κατάφερε να χτίσει μια ζωή βασισμένη στην αγάπη και την οικογενειακή αφοσίωση.

