Φλώρινα: Χειροπέδες σε δύο νεαρές για κλοπή προϊόντων από πολυκατάστημα – Αναζητείται 59χρονος συνεργός τους

Συνελήφθησαν, χθες τις πρωινές ώρες στη Φλώρινα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, 24χρονη ημεδαπή και ανήλικη ημεδαπή, για κλοπή προϊόντων από πολυκατάστημα.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί, οι προαναφερόμενες αφού εισήλθαν σε πολυκατάστημα στη Φλώρινα, προσποιούμενες τις πελάτισσες, αφαίρεσαν διάφορα προϊόντα, συνολικής αξίας περίπου 300 ευρώ και αποχώρησαν από αυτό χωρίς να καταβάλουν το χρηματικό αντίτιμο.

Ύστερα από αναζητήσεις και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών, εντοπίσθηκαν οι ανωτέρω στην πόλη της Φλώρινας και συνελήφθησαν.

Επιπλέον, αναζητείται να συλληφθεί 59χρονος ημεδαπός, διότι στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε ότι δρώντας ως συνεργός τους, τις μετέφερε στο πολυκατάστημα για την τέλεση της αξιόποινης πράξης, με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ίδιος και στη συνέχεια αφού επιβιβάστηκαν σε αυτό αποχώρησαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Συνεχιζόμενης της προανάκρισης προέκυψε ότι, οι συλληφθείσες με συνεργό τον 59χρονο, είχαν προβεί σε αφαίρεση προϊόντων από το ίδιο κατάστημα, συνολικής αξίας 12.000 ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων 2 μηνών του τρέχοντος έτους.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και 45χρονη ημεδαπή, μητέρα της ανήλικης, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

Ελληνική Αστυνομία Φλώρινα

