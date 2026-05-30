Πανελλαδικές 2026: Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των ΕΠΑΛ – Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Με το μάθημα των Νέων Ελληνικών ξεκινούν σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου οι Πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα ΕΠΑΛ

Στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας.

Ως ώρα έναρξης έχει οριστεί η 08:30 π.μ., με υποχρεωτική προσέλευση μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», το οποίο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Το πρόγραμμα εξετάσεων των Γενικών Λυκείων

Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων εξετάζονται στις 3 Ιουνίου σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού. Στις 5 Ιουνίου ακολουθούν τα Λατινικά, η Χημεία και η Πληροφορική. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

