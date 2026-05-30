Ρωσία: Ουκρανικά πλήγματα με drones στο λιμάνι Ταγκανρόγκ

Ουκρανικά drones έπληξαν ένα δεξαμενόπλοιο στο ρωσικό λιμάνι Ταγκανρόγκ κατά τη διάρκεια της νύχτας και επίσης μια αποθήκη πετρελαίου στην πόλη Αρμαβίρ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές στις νότιες ρωσικές περιφέρειες του Ροστόφ και του Κρασνοντάρ.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ροστόφ Γιούρι Σλιούσαρ, δήλωσε με ανάρτηση στο Telegram ότι η φωτιά στο δεξαμενόπλοιο και στο λιμάνι του Ταγκανρόγκ -μιας πόλης περίπου 240.000 κατοίκων- κατασβέστηκε, χωρίς να αναφερθεί διαρροή πετρελαίου.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, είπε.

Η δήμαρχος της πόλης, Σβετλάνα Καμπούλοβα, δήλωσε ότι παρατάθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που είχε κηρυχθεί στις 27 Μαΐου.

Στη γειτονική περιφέρεια Κρασνοντάρ, οι αρχές στην Αρμαβίρ, πόλη με πληθυσμό 185.000 κατοίκων, ανακοίνωσαν ότι μια πυρκαγιά σε μια αποθήκη πετρελαίου στη βιομηχανική ζώνη της πόλης τέθηκε υπό έλεγχο και ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ο κυβερνήτης του Ροστόφ τόνισε ότι σχεδόν 50 drone καταρρίφθηκαν στην περιοχή, ενώ έχουν αναφερθεί επιθέσεις σε ολόκληρη την επαρχία, η οποία συνορεύει με το Ντονμπάς της Ουκρανίας, επίκεντρο των συγκρούσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πόλεμος Ουκρανία

