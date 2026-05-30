Οδηγός στο Αγρίνιο χτύπησε ηλικιωμένο, τον εκσφενδόνισε 17 μέτρα και τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο στο δρόμο

Τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε στο Αγρίνιο με θύμα έναν 74χρονο άνδρα ο οποίος νοσηλεύεται με σπασμένη κλείδα, κατάγματα στα πλευρά και σοβαρές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες στο sinidisi.gr, Ι.Χ. αυτοκίνητο φέρεται να παρέσυρε τον ηλικιωμένο και να τον εκσφενδόνισε περίπου 17 μέτρα στο οδόστρωμα. Ο οδηγός, ηλικίας περίπου 30 έως 35 ετών, που φέρεται να επέβαινε σε μπλε Fiat Punto, όχι μόνο δεν σταμάτησε να προσφέρει βοήθεια, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε από το σημείο.

Ο 74χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με σπασμένη κλείδα, κατάγματα στα πλευρά και σοβαρές κακώσεις. Παράλληλα υποβάλλεται σε αξονικές τομογραφίες, καθώς οι γιατροί εξετάζουν το ενδεχόμενο εσωτερικής αιμορραγίας.

Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς διαθέτει μόνο έναν νεφρό, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία των θεραπόντων ιατρών.

Οι αστυνομικές αρχές του Αγρινίου έχουν εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού που εγκατέλειψε το θύμα αβοήθητο.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια του 74χρονου απευθύνει δημόσια έκκληση σε όποιον γνωρίζει ή είδε οτιδήποτε σχετικό με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες Παρασκευή, 29 Μαΐου, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Αγρίνιο, να επικοινωνήσει άμεσα με την Αστυνομία, ώστε να συμβάλει στον εντοπισμό του δράστη και στην απόδοση ευθυνών.