Ο ΠΑΟΚ πάλεψε με Παναθηναϊκό όμως κόπωση και Όσμαν τον “λύγισαν” στο Παλατάκι

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε στα ίσα για κάτι παραπάνω από 30’ τον Παναθηναϊκό αλλά έβγαλε μεγάλη κόπωση στα τελευταία λεπτά του αγώνα και ηττήθηκε με 102-94.

Μεγάλη εμφάνιση από τον Μέλβιν που σταμάτησε στους 22 πόντους, ενώ έκανε πολύ «γεμάτο» ματς και ο Ομορούγι με 19 και 7 ριμπάουντ. Από την πλευρά των φιλοξενούμενων, ο Όσμαν ήταν ο απόλυτος MVP της αναμέτρησης με 29 πόντους. Ο «Δικέφαλος» με αυτόν τον τρόπο, τερμάτισε στην τρίτη θέση της GBL.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ καλά στο παιχνίδι, είχε ισορροπία στις επιλογές του, καλές άμυνες και σκορ στο ανοιχτό γήπεδο, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να προηγηθεί πολύ νωρίς με +7 (15-8, 6:10). Ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, όμως ο ΠΑΟΚ έτρεξε ένα σερί 7-0, προηγήθηκε ακόμα και με 12 πόντους και έκλεισε την περίοδο στο +10 (27-17).

Οι φιλοξενούμενοι εμφανίστηκαν… κανονικά στο γήπεδο στην δεύτερη περίοδο και με τους Σορτς-Μήτογλου να γίνονται παράγοντες του αγώνα πλησίασαν στο -4 (32-28, 6:20). Ο ΠΑΟΚ βρήκε συνεχόμενους πόντους από Μέλβιν σε πρώτο χρόνο και Ομορούγι σε δεύτερο και έτσι έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενος, ακόμα και με μικρή διαφορά (47-44).

Με τον Ναν να μπαίνει στην εξίσωση, με δύο τρίποντα, ο Παναθηναϊκός πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα στο παιχνίδι (51-56, 6:24) και ήταν το σημείο που ο ΠΑΟΚ… πλήρωσε το γεγονός ότι ήταν ανταγωνιστικός. Φάουλ από τη μια πλευρά να δίνονται με τεράστια ευκολία, ενώ από την άλλη πλευρά να επιτρέπεται έντονα το physical game. Οι γηπεδούχοι πάντως ανέκτησαν το προβάδισμα (61-58, 4:20) χάρη στην εξαιρετική εμφάνιση του Μπέβερλι, όμως το ανύπαρκτο φάουλ που… βαπτίστηκε τρεις βολές υπέρ του Όσμαν έγραψε το +5 του «Τριφυλλιού» στην περίοδο (67-72).

Στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, ο Παναθηναϊκός έχτισε, μτην μεγαλύτερή του διαφορά στο ματς (73-79, 8:13), ενώ ο Σορτς έστειλε την ομάδα του για πρώτη φορά στο +9 (73-82, 6:07). Παρά το προσωπικό σερί του Ομορούγι, ο Λεσόρ με καλάθι έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στους 12 (77-89, 4:04) αλλά ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να κάνει μια ακόμα αντεπίθεση, μειώνοντας με Ομορούγι-Μπέβερλι (87-94, 1:30). Οι φιλοξενούμενοι πάντως έφτασαν τελικώς στη νίκη, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των παικτών του ΠΑΟΚ. Πλέον, ο «Δικέφαλος» κοιτάζει, με τεράστιο ενδιαφέρον και προοπτική, την επόμενη μέρα.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 47-44, 67-72, 94-102.

