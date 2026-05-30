MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ταγαράς: Την Τετάρτη στην Κόρινθο η κηδεία του υφυπουργού – Η επιθυμία της οικογένειας

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα ειπωθεί το τελευταίο αντίο στον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η εξόδιος ακολουθία για τον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος ΝίκοΤαγαρά που νικήθηκε στις 29 Μαΐου από τον καρκίνο θα τελεστεί στη 1 μ.μ. της Τετάρτης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο.

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 10 το πρωί της ίδιας ημέρας.

Μετά την τελετή, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Την είδηση για τον τόπο και την ώρα της κηδείας γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο γιος του αείμνηστου πολιτικού, Χρήστος Ταγαράς.

Στην ανάρτησή του αναφέρει πως αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», μέσω ειδικού κυτίου που θα υπάρχει στον Ιερό Ναό, στη μνήμη του.

«Μέσα στη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας Νίκου Ταγαρά, αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε όλους θερμά που στέκεστε στο πλευρό μας με την αγάπη και τον σεβασμό σας.

Το τελευταίο αντίο στον άνθρωπό μας, που υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση τον τόπο του και την πατρίδα, θα δοθεί την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, στις 13:00 όπου η σορός του θα βρίσκεται από τις 10:00 το πρωί για απόδοση τιμών. Στη συνέχεια, η ανάπαυσή του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια ”Η Φλόγα”, μέσω του ειδικού κυτίου που θα βρίσκεται στον χώρο του Ιερού Ναού, τιμώντας τη μνήμη του».

Νίκος Ταγαράς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Στ. Παπασταύρου: Οι δύο μεγαλύτερες ιδιωτικές πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Απίθανος Τεντόγλου: “Πέταξε” στα 8.49μ και έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europe League

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποιεί για “νέο μαζικό πλήγμα” από τη Ρωσία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θάνατος 67χρονου στη Θεσσαλονίκη: “Κάναμε χρήση ναρκωτικών, λιποθύμησε και τον χτύπησα για να συνέλθει” λέει ο 38χρονος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Χαρακόπουλος: Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι δεν διδάχτηκε τίποτα