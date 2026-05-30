Νίκος Ταγαράς: Την Τετάρτη στην Κόρινθο η κηδεία του υφυπουργού – Η επιθυμία της οικογένειας

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα ειπωθεί το τελευταίο αντίο στον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκο Ταγαρά, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η εξόδιος ακολουθία για τον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος ΝίκοΤαγαρά που νικήθηκε στις 29 Μαΐου από τον καρκίνο θα τελεστεί στη 1 μ.μ. της Τετάρτης στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο.

Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 10 το πρωί της ίδιας ημέρας.

Μετά την τελετή, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Την είδηση για τον τόπο και την ώρα της κηδείας γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο γιος του αείμνηστου πολιτικού, Χρήστος Ταγαράς.

Στην ανάρτησή του αναφέρει πως αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα», μέσω ειδικού κυτίου που θα υπάρχει στον Ιερό Ναό, στη μνήμη του.

«Μέσα στη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας Νίκου Ταγαρά, αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε όλους θερμά που στέκεστε στο πλευρό μας με την αγάπη και τον σεβασμό σας.

Το τελευταίο αντίο στον άνθρωπό μας, που υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση τον τόπο του και την πατρίδα, θα δοθεί την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, στις 13:00 όπου η σορός του θα βρίσκεται από τις 10:00 το πρωί για απόδοση τιμών. Στη συνέχεια, η ανάπαυσή του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Χιλιομόδι Κορινθίας.

Αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια ”Η Φλόγα”, μέσω του ειδικού κυτίου που θα βρίσκεται στον χώρο του Ιερού Ναού, τιμώντας τη μνήμη του».