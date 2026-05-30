Μηχανική βλάβη για το “Ήλιδα Ντόλφιν” – Πηγαίνει με μειωμένη ταχύτητα στους Παξούς

Μηχανική βλάβη παρουσίασε ιπτάμενο δελφίνι που εκτελούσε το δρομολόγιο από Κέρκυρα προς Παξούς.

Ο λόγος για το ιπτάμενο δελφίνι «Ήλιδα Ντόλφιν» το οποίο πραγματοποιούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Κέρκυρα προς Παξούς και παρουσίασε βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή.

Το πλοίο πλέον, πλέει προς το λιμάνι των Παξών με μειωμένη ταχύτητα, ενώ σε αυτό επιβαίνουν 49 επιβάτες και 6 άτομα πλήρωμα.

Επίσης, το ιπτάμενο δελφίνι δεν αιτεί συνδρομή. Στο σημείο πνέουν άνεμοι 9 μποφόρ.