Ξέσπασε η Αφροδίτη Γραμμέλη: Ντροπή μας αυτή η σκαλέτα με τον ετήσιο θρήνο πάνω από τις εκπομπές των συναδέλφων, είναι τηλεοπτικός κανιβαλισμός

Τη δική της τοποθέτηση για το πρόωρο τέλος του Real View και του “Το ‘Χουμε” έκανε η Αφροδίτη Γραμμέλη. Η δημοσιογράφος ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (30/5) για τον τρόπο που έχουν φτάσει να ολοκληρώνονται οι εκπομπές τα τελευταία χρόνια, θέλοντας να υπερασπιστεί τον αγώνα των ανθρώπων που χάνουν τις δουλειές του πριν κλείσει η σεζόν.

«Δεν κόβονταν τόσες εκπομπές παλιά. Φέτος δηλαδή, μετράμε αρκετές εκπομπές. Σαν να προσπαθούμε κιόλας να το εκλογικεύσουμε, που για μένα είναι λάθος, γιατί αν εμείς μέσα από την τηλεόραση προσπαθούμε λίγο αυτό να πούμε, “ε και τι να κάνουμε, δεν έκανε νούμερα”, είναι τεράστιο λάθος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Διότι μιλάμε για ανθρώπους που εργάζονται, μιλάμε για ανθρώπους που έχουν προγραμματίσει τις ζωές τους και τις υποχρεώσεις τους κι έχουν τις οικογένειές τους», ξεκίνησε να λέει η Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Μιλάμε για ανθρώπους που βρίσκονται άνεργοι σε μία περίοδο που στην τηλεόραση δεν υπάρχουνε δουλειές, υπάρχει αγρανάπαυση, συμφωνώ με τη Σοφία Μουτίδου, σε αυτό το κομμάτι και μόνο. Στο ότι: μη βαφτίζουμε “ολοκλήρωση”, δεν είναι ολοκλήρωση. Είναι ένα κόψιμο. Μπορεί να μην έγινε στους δύο μήνες της εκπομπής και να έγινε στους εφτά, δεν παύει όμως να είναι ένα τέλος πριν το προκαθορισμένο και το προγραμματισμένο. Θα διαφωνήσω με την κυρία Μουτίδου, πολύ ήρεμα και πολύ γλυκά, γιατί […] κάπου πρέπει να δικαιολογούμε και το συναίσθημα των ανθρώπων και να μην είμαστε πολύ αυστηροί αφ’ υψηλού εμείς που είμαστε ακόμα με τα φώτα αναμμένα», συνέχισε.

«Εγώ έχω μία πάγια θέση, ότι το προσωπικό θυμικό δεν αφορά το κοινό. Το αν εγώ δεν πέρασα καλά, είχα πρόβλημα με τη διπλανή μου ή τον διπλανό μου ή με τoν αρχισυντάκτη μου ή με τον πρότζεκτ μάνατζέρ μου, δεν νομίζω ότι αφορά κανέναν. Και επειδή χειροκροτήσαμε πριν από λίγες μέρες τον τρόπο που αποχαιρέτησε το κοινό η Σία Κοσιώνη, παρόλο που ξέραμε ότι δεν είπε “αχ σας ευχαριστώ που φεύγω από τον ΣΚΑΪ”, έτσι; Απλώς δεν θέλαμε να μπούμε σε μία κουτσομπολίστικη διάθεση και ενότητα. Εντούτοις, θεωρώ ότι όλο αυτό το “απεταξάμην”, αυτό που κάναμε εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη. Νομίζω ότι από Δευτέρα η κυρία Μουτίδου θα αδράξει την ευκαιρία στο προσωπικό της κανάλι στο YouTube και θα τα πει όλα πολύ αναλυτικά», σημείωσε η Αφροδίτη Γραμμέλη αμέσως μετά.

«Το θέμα είναι ότι όλο τον χρόνο οι 4 κυρίες του Real View δεν ήταν στα πάνελ, τα σούπερ από κάτω, με ερωτηματικό ή όχι, “κόβεται ή δεν κόβεται;”, “Τώρα;”, “Πιο νωρίς;”, “Τώρα πιο αργά…”, “Φεύγει ο ένας…”, “Φεύγει ο άλλος;”, “Έρχεται ο ένας…”, “Έρχεται ο άλλος…”; Και, τώρα καθόμαστε από πάνω σαν τις μοιρολογίστρες δήθεν τάχα μου, γιατί είναι και ντροπή μας λιγάκι αυτό…

Και μετά να ‘ρωτιόμαστε για τα 6 και τα 7! Είναι ντροπή μας αυτές οι σκαλέτες, με τον ετήσιο θρήνο πάνω από τις εκπομπές των συναδέλφων. Είναι ντροπή μας! Παλιά δεν γινόντουσαν λοιπόν αυτά τα πράγματα στην ψυχαγωγία! Και δεν είναι θέμα infotainment, είναι καθαρός τηλεοπτικός κανιβαλισμός! Και κάποια στιγμή πρέπει να φρενάρει. Μαζί με τα υπόλοιπα που έρχονται από Σεπτέμβρη και θα δούμε τα ραδίκια ανάποδα τηλεοπτικά, αν με ρωτάς! Και αυτό συμπεριλαμβάνει και εμάς!

Είναι δυνατόν να ξυπνάς το πρωί και να σου λέει το παιδί σου “μαμά, κόβεται η εκπομπή”; Και να απολογείσαι γι’ αυτό που γίνεται;», ξέσπασε ολοκληρώνοντας τη σκέψη της η Αφροδίτη Γραμμέλη.