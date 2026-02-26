Έβρος: Μάχη για να μην σπάσει το ανάχωμα του Τυχερού – Σε συναγερμό κάτοικοι και φορείς – Βίντεο

Στο ανάχωμα του Τυχερού νοτίως του Σουφλίου δίνεται σήμερα η μάχη των αρχών προκειμένου να μην σπάσει από την πίεση των υδάτων και πλημμυρίσουν 40.000 στρέμματα καλλιεργειών.

Μάλιστα σύμφωνα με τη δημοτική αρχή του Σουφλίου έχει ζητηθεί η βοήθεια του στρατού για να στηθούν στο ανάχωμα τσουβάλια με άμμο έτσι ώστε να συγκρατηθούν τα νερά.

Στον κάμπο του Σουφλίου και συγκεκριμένα δίπλα στον φράχτη η στάθμη του νερού έχει ανεβεί ενώ πλημμυρισμένες είναι δεκάδες εκατοντάδες στρέμματα με καλλιέργειες σιτηρών κλπ που πλέον έχουν καταστραφεί.

“Εδώ ανέβηκε η στάθμη σε σχέση με χτες” είπε στο thestival.gr ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Σουφλίου Γιώργος Μαθιουδάκης.

Το μόνο θετικό όπως ανέφερε είναι ότι έχουν σταματήσει οι μεγάλες ροές υδάτων από τη Βουλγαρία.

Κάτοικοι και φορείς είναι σε μέγιστο κόκκινο συναγερμό και διαρκώς γίνονται περιπολίες ελέγχοντας τα σημεία που ενισχύθηκαν για να μην πλημμυρίσουν οικισμοί μετά και το σπάσιμο τεσσάρων αναχωμάτων σε Φυλακτό, Αμόριο, Μάνδρα και Κορνοφωλιά.

Περαιτέρω δε, αδιάκοπα δουλεύουν τα μηχανήματα άντλησης υδάτων όπως στα χωριά Μάνδρα και Λάβαρα.