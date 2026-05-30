ΠΑΟΚ: "Ξεσηκωμός" για τα εισιτήρια με Παναθηναϊκό

Λίγο η εξαιρετική εμφάνιση του ΠΑΟΚ στο T-Center και λίγο το ότι ο «Δικέφαλος» έχει να αγωνιστεί στο Παλατάκι από τις (03/05), έχουν μετατρέψει τα εισιτήρια για το δεύτερο ματς με τον Παναθηναϊκό σε… ανάρπαστα, παρά το «ακατάλληλο» της ώρας (14:50).

Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται με τον Παναθηναϊκό στην “PAOK Sports Arena” στο πλαίσιο του δεύτερου ημιτελικού της Stoiximan GBL και απομένει ένας αμελητέος αριθμός εισιτηρίων για να πραγματοποιηθεί ακόμη ένα sold-out στη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Μεγάλη κινητοποίηση υπήρξε μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Πέμπτης και την εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας του Παντελή Μπούτσκου.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν δείξει φέτος την αφοσίωσή τους. Η μαζική αγορά εισιτηρίων διαρκείας το καλοκαίρι (4.500, αριθμός-ρεκόρ) και η ραγδαία αύξηση της προσέλευσης στους εντός έδρας αγώνες είναι μερικές από τις αποδείξεις.

Ο «Δικέφαλος» έχει μπροστά του την ευκαιρία να στείλει τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι, στο T-Center το απόγευμα της Δευτέρας (01/06, 18:00) προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση στους τελικούς της GBL μετά από το 2000, και για να το κάνει θα έχει την ώθηση των φιλάθλων του που και πάλι θα δώσουν το «παρών» στο Παλατάκι.

Στο αγωνιστικό, ο ΠΑΟΚ έδειξε το απόγευμα της Πέμπτης ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι αν αυτός παρουσιαστεί όπως μπορεί. Το ίδιο θα επιδιώξει να κάνει και σήμερα και να διεκδικήσει ό,τι του αναλογεί από ένα παιχνίδι που αναμένεται και πάλι «ροντέο». Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Παντελής Μπούτσκος και οι παίκτες θα διεκδικήσουν ακόμα και την τελευταία πιθανότητα προκειμένου να φτάσουν σε μια ακόμα υπέρβαση.

Πηγή: metrosport.gr

ΚΑΕ ΠΑΟΚ

