Σοκάρει η Δάφνη Καραβοκύρη: “Μου έχει συμβεί σε ταξί να αυτοϊκανοποιείται ο οδηγός”
Με αφορμή την αποκάλυψη του Γιώργου Λιάγκα για περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που βίωσε σε νεαρή ηλικία, η Δάφνη Καραβοκύρη προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση μέσα από το Real View το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4), περιγράφοντας δικές της τραυματικές εμπειρίες από παρόμοια περιστατικά.
«Ο μπαμπάς μου έχει κυνηγήσει καθηγητή ο οποίος μου την έπεφτε. Όταν του το είπα, τρελάθηκε, αρρώστησε. Ήμουν 17 χρονών», είπε αρχικά η Δάφνη Καραβοκύρη.
Στη συνέχεια περιέγραψε περιστατικό σε ταξί: «Μου έχει συμβεί σε ταξί να αυτοϊκανοποιείται ο οδηγός. Και να έχω πάθει πανικό. Να είναι κλειδωμένες οι πόρτες, να του ζητάω να κατέβω, να μη με αφήνει και τον παρακάλεσα κλαίγοντας να ανοίξει. Ήμουν 15 ετών, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου έχουν γίνει πάρα πολλά με οδηγούς ταξί».
