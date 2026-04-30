Ο Νικόλας Φαραντούρης στο ΠΑΣΟΚ: “Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή”

Τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης.

Ο Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ανακοίνωσε πως: «Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή», επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι υιοθετεί το πολιτικό σύνθημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος», σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

