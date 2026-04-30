Κ. Τσουκαλάς: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας, προσπαθεί και πάλι να αλλάξει την ατζέντα

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας, προσπαθεί και πάλι να αλλάξει την ατζέντα», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σχετικά με τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Κύριε Μαρινάκη, η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησης σας. Χρηματοδοτημένα μέσα από το τρίγωνο ιδιωτών- κρατικού χρήματος- κόμματος», αναφέρει. Προσθέτει πως «απ’ ό,τι φαίνεται μετά τις αποκαλύψεις και τις πρόσφατες καταδίκες των τρολ της Νέας Δημοκρατίας από τη Δικαιοσύνη, πολλοί από τους επαγγελματίες συκοφάντες του διαδικτύου είναι σιτιζόμενοι στο ”πρυτανείο” του Μαξίμου». Ρωτά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αν έχει να πει κάτι γι’ αυτά και σχολιάζει περαιτέρω: «Μιας και θα κάνετε και καμπάνια να βγουν οι ”κουκούλες” από το διαδίκτυο, ξεκινήστε από τους ”κολλητούς” σας. Άλλη μια κυβέρνηση με αναγνωρισμένη ”υπόγα”. Άλλο ένα σπουδαίο ”επίτευγμα”».

Σε σχέση με την αναφορά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την έναρξη διαλόγου για τη μείωση των ωρών εργασίας, ο κ. Τσουκαλάς «υπενθυμίζει» στον κ. Μαρινάκη πως είναι η κυβέρνηση «που κατάφερε οι εργαζόμενοι της χώρας να εργάζονται τις πιο πολλές ώρες και να αμείβονται χαμηλότερα στην Ευρώπη» και που με την πολιτική της «συνθλίψατε την παραγωγικότητα της εργασίας, ναρκοθετήσατε το δημογραφικό και οδηγείτε στην ανασφάλεια τη νέα γενιά της χώρας». «Η άρνηση σας στον διάλογο, αποδεικνύει ότι βλέπετε ως αντίπαλο τον κόσμο της εργασίας», σημειώνει τέλος.