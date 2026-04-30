Πάνος Καλίδης για Θάνο Κιούση: “Φυσικά είναι υποβάθμιση για κάποιον που ήταν παρουσιαστής να γίνει παίκτης ριάλιτι”

Ο Πάνος Καλίδης παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, όπως παρακολουθήσαμε την Πέμπτη στο πρόγραμμα του Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε τόσο στη συμμετοχή του Ακύλα στην Eurovision 2026 όσο και στις πρόσφατες δηλώσεις του Θάνου Κιούση για το YFSF.

Ειδικότερα, ο Πάνος Καλίδης σημείωσε χαρακτηριστικά για την επικείμενη εκπροσώπηση της Ελλάδος από τον Ακύλα στην Eurovision 2026 πως “έχει φαντασία αυτό το παιδί, μ’ αρέσει η φατσούλα του. Νομίζω ότι θα δει και η Ευρώπη αυτό”.

“Φυσικά είναι υποβάθμιση για κάποιον ο οποίος ήταν παρουσιαστής να γίνει παίκτης ριάλιτι. Πολύ καλά έπραξε (σ.σ. ο Θάνος Κιούσης) και δεν πήγε στο YFSF”.

“Έχει γίνει συζήτηση να κάνουμε κάτι τηλεοπτικό μαζί με την σύζυγο μου, αλλά δεν έχει προχωρήσει. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πολλά πράγματα. Μόνο την καθημερινότητα μας να βγάλουμε εκεί, τις προστριβές που έχουμε σαν ζευγάρι και τον τρόπο που λύνουμε τα προβλήματα, νομίζω πως θα ενδιαφέρει τον κόσμο” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Πάνος Καλίδης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στο καθημερινό μαγκαζίνο του Alpha.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Χατζηδάκης: Αυτονόητη υποχρέωσή μας η μη άσκηση ενδίκων μέσων για τα Τέμπη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Δ. Μιχαηλίδου: Στήριξη στους πολίτες με τα προγράμματα “Νταντάδες της Γειτονιάς” και “Ανακαινίζω – Νοικιάζω”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

ΥΠΕΞ: Αναλάβαμε για ανθρωπιστικούς λόγους να υποδεχθούμε στο έδαφός μας τους επιβαίνοντες του στολίσκου

MEDIA NEWS 13 ώρες πριν

Νάνσυ Νικολαΐδου σε Φαίη Σκορδά: Παντρεύονται οι πρωθιέρειες;

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Συγκλονίζει η κόρη του 89χρονου: Δεν ήταν πατέρας μου, το μόνο που έκανε ήταν να με φέρει στη ζωή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Ράνια Θρασκιά στη Βουλή: Πότε επιτέλους θα ολοκληρωθεί η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά;