Πάνος Καλίδης για Θάνο Κιούση: “Φυσικά είναι υποβάθμιση για κάποιον που ήταν παρουσιαστής να γίνει παίκτης ριάλιτι”

Ο Πάνος Καλίδης παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, όπως παρακολουθήσαμε την Πέμπτη στο πρόγραμμα του Alpha.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε τόσο στη συμμετοχή του Ακύλα στην Eurovision 2026 όσο και στις πρόσφατες δηλώσεις του Θάνου Κιούση για το YFSF.

Ειδικότερα, ο Πάνος Καλίδης σημείωσε χαρακτηριστικά για την επικείμενη εκπροσώπηση της Ελλάδος από τον Ακύλα στην Eurovision 2026 πως “έχει φαντασία αυτό το παιδί, μ’ αρέσει η φατσούλα του. Νομίζω ότι θα δει και η Ευρώπη αυτό”.

“Φυσικά είναι υποβάθμιση για κάποιον ο οποίος ήταν παρουσιαστής να γίνει παίκτης ριάλιτι. Πολύ καλά έπραξε (σ.σ. ο Θάνος Κιούσης) και δεν πήγε στο YFSF”.

“Έχει γίνει συζήτηση να κάνουμε κάτι τηλεοπτικό μαζί με την σύζυγο μου, αλλά δεν έχει προχωρήσει. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πολλά πράγματα. Μόνο την καθημερινότητα μας να βγάλουμε εκεί, τις προστριβές που έχουμε σαν ζευγάρι και τον τρόπο που λύνουμε τα προβλήματα, νομίζω πως θα ενδιαφέρει τον κόσμο” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Πάνος Καλίδης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στο καθημερινό μαγκαζίνο του Alpha.