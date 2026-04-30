Nicole Kidman: Ο λόγος-έκπληξη που αγκαλιάζει τις κόρες της καθημερινά για 2 λεπτά

Η Nicole Kidman, η οποία έχει αποκτήσει τις κόρες Sunday Rose (17 ετών) και Faith Margaret (15 ετών) με τον πρώην σύζυγό της Keith Urban, αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο αγκαλιάζει τις κόρες της καθημερινά για 2 λεπτά.

«Και οι 2 κόρες μου θα με σκοτώσουν που το λέω αυτό», είπε η Nicole Kidman στη Hoda Kotb κατά τη διάρκεια της ζωντανής σειράς ομιλιών HISTORYTalks στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια, στις 18 Απριλίου, σύμφωνα με το People. «Αλλά τους λέω: “Πρέπει να με αγκαλιάζετε για 2 λεπτά κάθε μέρα.”»

«Αυτό απελευθερώνει ορισμένες χημικές ουσίες στο σώμα», πρόσθεσε, «και όλοι χρειάζονται περίπου 2 λεπτά αγκαλιάς την ημέρα.»

Πράγματι, μια αγκαλιά διάρκειας περίπου 2 λεπτών βοηθά το σώμα να χαλαρώσει και να νιώσει ασφάλεια, καθώς αυξάνει την οξυτοκίνη (που ενισχύει τη σύνδεση και την εμπιστοσύνη) και μειώνει την κορτιζόλη (ορμόνη του στρες). Παράλληλα μπορεί να σταθεροποιήσει τον καρδιακό ρυθμό και να βελτιώσει τη διάθεση, κάνοντάς μας να αισθανόμαστε πιο ήρεμοι και συναισθηματικά κοντά με τον άλλον.

Αργότερα, η Nicole Kidman σημείωσε ότι θεωρεί την ανατροφή εφήβων «εξαιρετική», ενώ μοιράστηκε ότι με τις κόρες της είναι «πολύ δεμένες, οι 3 μας μιλάμε για τα πάντα».

«Αυτό σημαίνει να κάθεσαι στην άκρη του κρεβατιού τους, όταν σου λένε “έλα εδώ, κάθισε”», πρόσθεσε. «Και πας μέσα, ενώ είσαι εξαντλημένη, κάθεσαι και ακούς. Και πάντα ρωτάω: “Θέλεις να σου δώσω συμβουλή τώρα ή απλώς θέλεις να ξεσπάσεις;”». Συνήθως, οι έφηβες χρειάζονται απλώς κάποιον να τις ακούσει».

«Τις περισσότερες φορές μου λένε να μην δώσω συμβουλές», εξήγησε η 58χρονη γελώντας, «στο 90% των περιπτώσεων.»

Η Nicole Kidman, μητέρα επίσης των Bella (33 ετών) και Connor (31 ετών) από τον πρώην σύζυγό της Tom Cruise, αποκάλυψε ότι η στάση της απέναντι στη μητρότητα έχει διαμορφωθεί από τα διδάγματα της δικής της μητέρας, Janelle Ann Kidman.

Αναφερόμενη σε όσα της μετέδωσε η Janelle—η οποία πέθανε το 2024—η πρωταγωνίστρια της σειράς Bewitched δήλωσε: «Η μητέρα μου μου έλεγε, “Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου σπάσει το ηθικό”». Και πρόσθεσε: «Ανήκε σε μια εποχή όπου δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την καριέρα που θα ήθελε».

Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Μας μεγάλωσε, στήριξε τον πατέρα μου, τον βοήθησε να πάρει το διδακτορικό του», και συμπλήρωσε: «ενώ η ίδια δεν πήρε το δικό της… και ήταν εξαιρετικά έξυπνη».

Πηγή: ladylike.gr