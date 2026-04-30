Θεσσαλονίκη: Στην τελική ευθεία οι μελέτες αποκατάστασης και λειτουργίας του Κυβερνείου – Τι περιλαμβάνει η σύμβαση

Στη νέα φάση υλοποίησης μπαίνει το έργο αναβίωσης του πρώην Κυβερνείου Θεσσαλονίκης (Παλατάκι), το οποίο προωθεί η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε., θυγατρική του Υπερταμείου, μετά την ολοκλήρωση του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για τη μελέτη αποκατάστασης και λειτουργίας του εμβληματικού ακινήτου.

Ο ανάδοχος του έργου αναφέρει πως “είναι μεγάλη τιμή, χαρά, αλλά και ευθύνη για τη «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ», και τη DELTA ENGINEERING ΑΕ, εταιρείες μέλη του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες» το γεγονός ότι μετά από διεθνή διαγωνισμό αναλάβαμε την εκπόνηση των μελετών «Αποκατάστασης και Λειτουργίας του (τέως) Κυβερνείου Θεσσαλονίκης», το γνωστό ως «Παλατάκι» για λογαριασμό της Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ, αλλά και της Βουλής των Ελλήνων.

Ανάδοχος του έργου ανακηρύχτηκε η Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – DELTA ENGINEERING ΑΕ – Δίκτυο Α.Ε», η οποία αναλαμβάνει την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μελετών και διοικητικών εγκρίσεων, που θα επιτρέψουν την πλήρη ωρίμαση και δημοπράτηση του κατασκευαστικού έργου. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», κ. Δημήτρη Σαμαρά.

Υπενθυμίζεται, ότι τον Ιούνιο του 2024 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων, του Υπερταμείου και της ΕΤΑΔ, το οποίο προβλέπει την αποκατάσταση και αναβίωση του Κυβερνείου ως χώρου πολιτισμού συνεδρίων και εκδηλώσεων με δράσεις προσβάσιμες για όλους, καθώς και η δημιουργία μιας μόνιμης παρουσίας της Βουλής των Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη.

Το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες μελέτες για την δημοπράτηση του Έργου με σκοπό την αποκατάσταση του κτιρίου και τη λειτουργία του ως χώρου συνάθροισης κοινού και συναφών χρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να εκπονηθούν Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη, Μελέτη Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου, Περιβαλλοντική Μελέτη, Μελέτη Υδραυλικών Έργων, Συγκοινωνιακή Μελέτη, ΣΑΥ – ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης. Οι Μελέτες θα εκπονηθούν σε 5 στάδια (Πρόταση Σχεδιασμού-Masterplan, Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, ΣΑΥ-ΦΑΥ-Τεύχη Δημοπράτησης).

Η ΕΤΑΔ, ως Κύριος του Έργου, έχει ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση σειράς προπαρασκευαστικών ενεργειών, που κρίθηκαν απαραίτητες για την προετοιμασία ενός ώριμου πλαισίου έργου, για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Κυβερνείου. Η διαδικασία ωρίμανσης πρόκειται να ολοκληρωθεί με τη νέα σύμβαση, η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων μελετών και διοικητικών εγκρίσεων, που θα επιτρέψουν την πλήρη ωρίμανση και δημοπράτηση του Έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα δημόσια έργα και τη διαχείριση διατηρητέων ακινήτων.

Το εμβληματικό κτίριο του Κυβερνείου, ανεγέρθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και καλύπτει συνολική επιφάνεια κτιρίου περίπου 3.000τ.μ. κλειστών χώρων. Το κτίριο και η περιοχή έχουν χαρακτηριστεί με αποφάσεις του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης το 2001 και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Αν και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης, καθώς έχει φιλοξενήσει σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, παραμένει σε αχρησία από το 2006 με αποτέλεσμα, σήμερα, να παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές λόγω έλλειψης συντήρησης και μακροχρόνιας εγκατάλειψης, αν και δεν έχει χάσει την αρχιτεκτονική του αξία για την τοπική κοινωνία, καθώς και τον ρόλο του στη μνήμη των κατοίκων της πόλης.

Το σημαντικό έργο αναβίωσης του πρώην Κυβερνείου («Παλατάκι»), που δρομολογείται και με την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης, αλλά και ο εμβληματικός του χαρακτήρα αναμένεται να ενισχυθεί λόγω και της παρουσίας της Βουλής σ’ αυτό, προσδίδοντας στο χώρο αυξημένο κύρος και αυξημένη πολιτιστική και κοινωνική σημασία.