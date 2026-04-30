Δεν σχεδιάζει να κάνει αίτηση για αποφυλάκιση ο ύποπτος για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Τραμπ

Ο άνδρας που κατηγορείται για την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο γκαλά των δημοσιογράφων που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου, το περασμένο Σάββατο, δε θέλει να κάνει αίτηση για αποφυλάκιση και θα παραμείνει υπό κράτηση ενώ θα συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσής του.

Ο Κόουλ Άλεν, 31 ετών, δεν αμφισβητεί προς το παρόν το επιχείρημα των εισαγγελικών αρχών ότι είναι επικίνδυνος για την κοινότητα και θα πρέπει να παραμείνει στη φυλακή, είπε η δικηγόρος του, Τεζίρα Άμπε.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ο Άλεν σχεδίασε προσεκτικά την επίθεση εναντίον του Τραμπ και άλλων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης που δειπνούσαν μαζί με περίπου 2.600 δημοσιογράφους, πολιτικούς και άλλους στην αίθουσα χορού του ξενοδοχείου Hilton της Ουάσινγκτον.

Στα έγγραφα που κατέθεσαν στο δικαστήριο σήμερα αναφέρουν ότι ο ύποπτος ταξίδεψε με τρένο από την Καλιφόρνια στην Ουάσινγκτον, οπλισμένος με τουφέκι, ένα πιστόλι των 38 χιλιοστών, μαχαίρια και εγχειρίδια και σκόπευε «να διαπράξει μαζική δολοφονία μέσα σε μια αίθουσα γεμάτη με τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης».

Ο Άλεν κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας, οπλοχρησία κατά τη διάρκεια διάπραξης βίαιου εγκλήματος και παράνομη μεταφορά όπλων και πυρομαχικών μεταξύ Πολιτειών. Οι συνήγοροί του από την πλευρά τους επισημαίνουν τα λάθη στην έρευνα, όπως το αν ο Άλεν πυροβόλησε έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, όπως αρχικά ισχυρίστηκαν οι αρχές. Σημείωσαν επίσης ότι δεν έχει συλληφθεί, ούτε καταδικαστεί για τίποτα στο παρελθόν και είναι ενεργό μέλος της χριστιανικής κοινότητάς του.

Οι εισαγγελείς δεν ισχυρίστηκαν στο δικαστήριο ότι ο Άλεν πυροβόλησε τον πράκτορα που, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις τους, σώθηκε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του. Στα έγγραφα αναφέρουν μόνο ότι ο ύποπτος πυροβόλησε προς τη σκάλα που οδηγούσε στην αίθουσα χορού, ότι ένας πράκτορας άκουσε «έναν δυνατό κρότο» και αργότερα βρέθηκε ένας άδειος κάλυκας.

Οι εισαγγελικές αρχές λένε ότι ο στόχος του Άλεν ήταν ο Τραμπ, επικαλούμενες ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φέρεται να έστειλε σε συγγενείς του, στο οποίο φαίνεται να χαρακτηρίζει προδότη και εγκληματία τον Αμερικανό πρόεδρο αν και δεν τον κατονομάζει.