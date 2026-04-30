Μαρινάκης για υποκλοπές: Περιμένουμε το αίτημα για Εξεταστική – Θα τη μελετήσουμε και θα τοποθετηθούμε

«Περιμένουμε να κατατεθεί η πρόταση της αντιπολίτευσης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές» δήλωσε ερωτηθείς σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Θα την μελετήσουμε, θα την μελετήσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα και η κυβερνητική πλειοψηφία και τότε θα τοποθετηθούμε» προσέθεσε, τονίζοντας: «Να θυμίσω ότι η συζήτηση αυτή γίνεται και η δυνατότητα αυτή υπάρχει, γιατί αυτή η δήθεν “καθεστωτική” κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα στην αντιπολίτευση να καταθέτει μία πρόταση η οποία υπό προϋποθέσεις να μπορεί να ψηφιστεί και από λιγότερους από 150, δηλαδή από 120 βουλευτές».

«Αλλά για να μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα που είναι λογικά, θα πρέπει να διαβάσουμε την πρόταση» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.