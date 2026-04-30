Καβγάς Κωνσταντοπούλου – Δουδωνή στη Διάσκεψη των Προέδρων: “Μας κοροϊδεύετε” – “Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή”

«Μαλλιά κουβάρια» έγιναν Παναγιώτης Δουδωνής και Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων μετά τη συμφωνία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην πρόταση του προέδρου της Βουλής για τη νέα ηγεσία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

«Μας κοροϊδεύετε κύριε Δουδωνή. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο και μείζονα λαθροχειρία την ώρα που εκτυλίσσεται το μείζον σκάνδαλο με τις υποκλοπές», είπε, και πρόσθεσε: «Χθες δεν είπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;». Κατηγόρησε μάλιστα τον βουλευτή ότι συμπράττει με τη ΝΔ εν αγνοία του κ. Ανδρουλάκη.

Ο κ. Δουδωνής τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει ανοιχτή διαδικασία, με κατάθεση βιογραφικών. «Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας που χρειάζεται για να φύγουμε από το βούρκο», είπε. «Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή και υπηρετεί πονηρά σχέδια. Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου!», απάντησε.

Η αιτία της αντιπαράθεσης

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, η διαδικασία, που αφορούσε τους νέους επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ήταν σύμφωνη με όσα έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

«Πριν από έξι μήνες ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε με επιστολή του να προκηρύσσονται οι θέσεις για τις Αρχές, το αποδέχθηκε η Διάσκεψη, συναίνεσε και ο πρωθυπουργός. Υποβλήθηκαν συνολικώς 42 βιογραφικά. Κανένα κόμμα δεν με ενόχλησε όλο αυτό τον καιρό για να προτείνω κάποιον από τους 42. Ανταποκρινόμενος σε όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης στους Δελφούς, έφερα σήμερα τη δική μου πρόταση» ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης.

Ο κ. Κακλαμάνης πρότεινε τον Αντώνη Μακρυδημήτρη για τον Συνήγορο του Πολίτη και την Αικατερίνη Συγγούνα για την ΑΠΔΠΧ, που παραμένει ακέφαλη από τον Μάιο του 2025, μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου. Το ΠΑΣΟΚ διαφώνησε με την πρώτη πρόταση, ωστόσο συμφώνησε στο πρόσωπο της κυρίας Συγγούνα.

Η διαδικασία αναβλήθηκε, ενώ για να γίνει εκλογή των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών απαιτείται πλειοψηφία 3/5.

Εκτός αίθουσας, ο κ. Δουδωνής έστρεψε τα πυρά του στη ΝΔ. «Σήμερα φάνηκε ποιος δεν θέλει να έχουν επικεφαλής οι ανεξάρτητες αρχές», είπε.

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε αιχμές για τη στάση του ΠΑΣΟΚ, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Διονύση Καλαματιανό να επισημαίνει ότι «όταν λέμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει και να πάμε σε εκλογές, το εννοούμε».

Από την πλευρά της, η κυρία Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, κατήγγειλε ότι επικοινώνησε χθες με όλες τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και πήρε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει καμία σύμπραξη με τις προτάσεις της κυβέρνησης. Ο κ. Δουδωνής, όπως είπε, δήλωσε πλήρη άγνοια για την πρόταση του κ. Κακλαμάνη. «Ελπίζω να αλλάξει θέση ο κ. Ανδρουλάκης, θα το παλέψω αυτό», είπε.

