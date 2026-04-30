Πεζεσκιάν: Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ αποτελεί συνέχεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε σήμερα (30/4) πως ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αποτελεί «συνέχεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων», παρά την εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.
«Αυτό που συμβαίνει υπό το πρόσχημα ενός ναυτικού αποκλεισμού αποτελεί επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον ενός έθνους που πληρώνει το τίμημα για την αντίστασή του και την ανεξαρτησία του», επεσήμανε ο πρόεδρος του Ιράν.
Αναλυτικά το μήνυμα του Ιράν προέδρου:
«Ο κόσμος έχει γίνει μάρτυρας της ανεκτικότητας και της διάθεσης για συμβιβασμό του Ιράν. Αυτό που συμβαίνει υπό το πρόσχημα ενός ναυτικού αποκλεισμού αποτελεί επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον ενός έθνους που πληρώνει το τίμημα για την αντίστασή του και την ανεξαρτησία του. Η συνέχιση αυτής της καταπιεστικής τακτικής είναι απαράδεκτη».
جهان شاهد رواداری و صلحطلبی ایران بوده است. آنچه با عنوان محاصره دریایی در حال انجام است امتداد عملیات نظامی علیه ملتی است که تنها هزینه ایستادگی و استقلال خود را میپردازد.
تداوم این رویکرد ظالمانه غیر قابل تحمل است. https://t.co/w8SlkbiHFW— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 30, 2026
